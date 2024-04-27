Şüpheli motosikletli motosikletini polisin üstüne sürdü

Bir şahıs, motosikletiyle seyir halindeyken kendisine 'DUR' ihtarında bulunan motorlu trafik polisinin üzerine sürdü. Olay, trafikte yaşanan gergin anların bir yansıması olarak dikkat çekti.

Yaşanan olay, birçok kişi tarafından şiddetle kınandı. Trafik polislerinin güvenliğinin önemine vurgu yapılırken, benzer olayların önüne geçilmesi için daha sıkı tedbirler alınması gerektiği ifade edildi.Trafik polislerinin güvenliği için daha fazla önlem alınması ve benzer olayların tekrarlanmaması için gerekli tedbirlerin alınması gerektiği vurgulandı.