Bolu'da çöl tozu gökyüzünü kırmızıya boyadı

Kaynak: DHA
Bolu'da çöl tozu gökyüzünü kırmızıya boyadı
Bolu'da Afrika üzerinden gelen çöl tozları yüzünden kentte gökyüzü kırmızıya boyandı. Ardından başlayan yağmurun ise çamur şeklinde olduğu görüldü.

Türkiye'nin büyük bölümünü etkisi altına alan çöl tozları Bolu’da gökyüzünün renginin değişmesine neden oldu. Afrika üzerinden gelen taşınan tozlar yaşamı güçleştirdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün önceki günlerde sarı kodlu uyarı verdiği Bolu'da toz bulutunun etkisi tüm kentte tekrar görüldü. Toz taşınımı nedeniyle akşam saatlerinde kentte gökyüzü kırmızı renge dönüştü. Çöl tozu taşınımıyla renk değiştiren gökyüzü çamur şeklinde yağan yağmurun ardından biraz açıldı. Kent genelinde araçların üzerileri ve bina camları çamurumsu bir tabakayla kaplandı.

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