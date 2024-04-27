Bolu'da çöl tozu gökyüzünü kırmızıya boyadı

Türkiye'nin büyük bölümünü etkisi altına alan çöl tozları Bolu’da gökyüzünün renginin değişmesine neden oldu. Afrika üzerinden gelen taşınan tozlar yaşamı güçleştirdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün önceki günlerde sarı kodlu uyarı verdiği Bolu'da toz bulutunun etkisi tüm kentte tekrar görüldü. Toz taşınımı nedeniyle akşam saatlerinde kentte gökyüzü kırmızı renge dönüştü. Çöl tozu taşınımıyla renk değiştiren gökyüzü çamur şeklinde yağan yağmurun ardından biraz açıldı. Kent genelinde araçların üzerileri ve bina camları çamurumsu bir tabakayla kaplandı.