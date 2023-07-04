15 Temmuz resmi tatil mi? 15 Temmuz hangi güne denk geliyor?

2016 yılında düzenlenen darbe girişimi nedeniyle 2017 yılından itibaren 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü olarak resmi tatildir. Peki, 15 Temmuz hangi güne denk geliyor? 15 Temmuz resmi tatil mi?

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü için geri sayım başladı. 2016 senesinde meydana gelen FETÖ tarafından düzenlenen askeri darbe girişiminin yıl dönümünde her sene şehitler ve gaziler anılıyor.

15 TEMMUZ RESMİ TATİL Mİ?

15 Temmuz tarihi, darbe girişiminde hayatını kaybedenleri anmak amacıyla Demokrasi ve Millî Birlik Günü adıyla 2017'de resmî tatil olarak ilan edildi.

15 TEMMUZ HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, bu sene cumartesi gününe denk gelmektedir.

2023 RESMİ TATİL GÜNLERİ LİSTESİ

- Yılbaşı: 1 Ocak 2023 Pazar

- Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Pazar

- Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazartesi

- Ramazan Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 20 Nisan 2023 Perşembe

- Ramazan Bayramı: 21 Nisan-23 Nisan 2023

- Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Cuma

- Kurban Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 27 Haziran 2023 Salı

- Kurban Bayramı: 28 Haziran-1 Temmuz 2023

- Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Cumartesi

- Zafer Bayramı: 30 Ağustos Çarşamba

- Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Pazar