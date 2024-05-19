Eski eşini sokak ortasında bıçakladı

Olay Turgutalp Mahallesi Malazgirt Caddesi üzerinde gerçekleşti. Evine doğru yürüyen 30 yaşındaki Sevda Ç. apartmanın önünde bekleyen 2023 yılında ayrıldığı eski eşi Sezgin A. ile burun buruna geldi. Sezgin A. aktarılanlara göre, eski eşi Sevda'ya tekrar bir araya gelme teklifinde bulundu. Ret cevabını kaldıramayan Sezgin A., eski eşini bacağından yaralayıp kaçtı. Kanlar içinde kalan kadın ambulanla Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Düğün organizasyonlarında Dj'lik ve solistlik yaptığı belirtilen kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis, kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.