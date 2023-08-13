15 Temmuz sonrası boşaltılan askeri alanlar rant merkezine dönüştü

Gürsel Tekin, 15 Temmuz sonrası askeri alanlar için "yeşil kalacak” beyanına karşın, bu alanların imara açılmasına “İstanbul resmen talan ediliyor" sözleriyle tepki gösterdi.

15 Temmuz sonrası boşaltılan askeri alanlar rant merkezine dönüştü

CHP'nin eski genel sekreteri Gürsel Tekin, 15 Temmuz sonrası boşaltılan askeri alanlara ilişkin iktidar tarafından verilen sözlerin tutulmadığını belirterek “Böyle pişkinlik görmedim! Deprem hazırlığı yapıyoruz bahanesiyle İstanbul resmen talan ediliyor. Beton lobilerine peşkeş çekiliyor” dedi.

"Yeşil kalacak” beyanına karşın, bu alanların imara açıldığını vurgulayan Tekin, "Herkesin gözü önünde kentin elde kalan son yeşil alanları da peşkeş çekiliyor. Bunun adı ihanet değil de nedir?” diyerek tepki gösterdi.

“FELAKETLERİ RANTA ÇEVİRMEYİ ALIŞKANLIK HALİNE GETİRMİŞLER”

Tekin, “İktidar tarafından deprem hazırlığı edebiyatı yapılıyor ama AKP iktidarı felaketleri ranta çevirmeyi alışkanlık haline getirmiş durumda. Yıllardır, İstanbul’da riskli yapılarla ilgili nerelerin yapılaşmaya açılmaması gerektiğiyle ilgili hem meslek odaları hem bilim insanları birçok açıklamalarda bulundu. Hâlâ nereyi boşaltacaksınız? Afet sırasındaki geçici barınma alanı olarak sadece elimizde askeri alanlar vardı. Buraların tamamını ranta açtılar. Hükümetin sorunu çözmek yerine büyütmek üzerine bir kurgusu var. Dolayısıyla bu anlayışın İstanbul değil Türkiye genelinde afetlere karşı bilimsel bir çalışma yapacağına inanmak mümkün değil” diye konuştu.

“ASKERİ ALANLAR BETON LOBİLERİNE PEŞKEŞ ÇEKİLDİ”

İstanbul genelinde 31 bin 578 hektarı Avrupa yakasında, 24 bin 107 hektarı Anadolu yakasında olmak üzere toplam 55 bin 685 hektar askeri alan bulunurken, 2009 yılından bugüne dek 15 bin 304 hektarlık askeri alanın yüzde 21'inin bu statüsü kaldırıldığı belirten Tekin, "Bu alanlar beton lobilerine peşkeş çekildi. Elbette ki bu alanlar öncelikle olası İstanbul depreminde kullanmak üzere açık alan olarak korunmalıydı. Altyapısı hazır olarak, boş tutulmalıydı. Ancak, olmadı, çünkü kentin en kıymetli bölgelerinde yer alan bu araziler rant aracı ve fırsat olarak değerlendirildi. Kentin yüzde 10’una denk gelen bu araziler beton lobilerine resmen peşkeş çekildi” dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, imar mevzuatına aykırı uygulamalar yapılarak yeşil alanların teker teker yok edildiğini kaydeden Gürsel Tekin, kent planlarında yetkinin, bakanlıktan alınarak yerel yönetimlere devredilmesi gerektiğini vurguladı.

Tekin, “Askeri alanları imara açmak demek kentteki bütün damarları tıkamak demektir. Bu iktidar ülkenin iktisadi kalkınmasını rant ve inşaat sektörü üzerine kurgulamış bir iktidar. Bunu yaparken de deprem toplanma alanları dahil kamuya ait alanlar satılarak ya da imar değişiklikleriyle yüksek yoğunluklu olarak yapılaşmaya açıyorlar. İstanbul’da kurtarılmış bölgeler olarak elimize bir tek mezarlıklar kaldı. Askeri alanlar büyük bir tehditle karşı karşıya. Bu alanları birer birer kaybediyoruz" diye konuştu.

Tekin, imara açılan askeri alanları şöyle sıraladı:

Bakırköy Şenlikköy Askeri Alanı

Başakşehir General Kani Akman Kışlası

Beşiktaş Barbaros Bulvarı Askeri Lojmanı

Beşiktaş Orhaniye Kışlası

Beşiktaş Jandarma Dikimevi

Şehit Onbaşı Azim Özdemir Kışlası (Çekmeköy)

Topkule ve Baştabya Kışlası (Esenler)

66. Mekanize Piyade Tugayı (Esenler)

Halkalı Askeri Alanı

General İsmail Hakkı Tunaboylu Kışlası (Sancaktepe)

Zekeriyaköy Füze Üssü (Sarıyer)

Çekmeköy 3. Kolordu Komutanlığı

Maslak Jandarma Genel Komutanlığı

Maltepe Kenan Evren Kışlası

Maltepe Nurettin Baransel Kışlası

Tuzla - İçmeler Piyade Okulu Askeri Alanı

Tuzla 3. Jandarma Komando Tabur Komutanlığı

Tuzla İstasyon Mahallesi Sahil Güvenlik Komutanlığı Alanı

Zeytinburnu Eski Tank Fabrikası

Zeytinburnu Askeri Lojman ve Hizmet Birimleri

Beşiktaş 1. Ordu Komutanlığı Silahhanesi ve Çevresi

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