Mitingde bir araya gelen avukatlar, cübbeleriyle Anıtpark'a kadar yürüdü. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, burada yaptığı konuşmada, avukatların fiziksel, psikolojik ve ekonomik açıdan büyük tehdit altında olduğunu vurguladı. Son dönemde yaşanan saldırılarda hayatını kaybeden ve yaralanan meslektaşlarını anarak, "Herkes için adalet, adalet için avukat" şiarıyla hareket ettiklerini ve bu mitingin de bu şiarın somutlaşmış hali olduğunu ifade etti.

Sağkan, avukatların sadece mesleklerini yaptıkları için saldırıya uğradığını, bürolarının ve evlerinin adeta cinayet mahalli haline geldiğini söyledi. Artık bu şiddet sarmalına dur demek istediklerini ve tek bir kayba daha tahammül edemeyeceklerini belirtti.

Konuşmasında Sağkan, Servet Bakırtaş, Ersin Arslan, Savaş Baş, Hakkı Cihan Coşkun, Mustafa Necmi Öncül ve Erdal Çan gibi son dönemde hayatını kaybeden avukatları da anarak, Van, Şırnak ve Batman'da saldırıya uğrayan meslektaşlarını da unutmadı.

Avukatlar, mitingde şu taleplerini dile getirdiler:

CMK ücretlerinin avukatlık asgari ücret tarifesine eşitlenmesi

Adli yardım ödeneğinin artırılması

Genç avukatlara güvence sağlanması

Demokratik, laik ve mücadeleci bir baro anlayışının benimsenmesi

Büyük Savunma Mitingi, avukatların sesini birleştirerek haklarını savunma ve mesleklerine yönelik şiddete karşı mücadele etme kararlılığını gösterdi.

Mitingin yankıları tüm Türkiye'de yankı bulurken, avukatların taleplerinin de ilgili merciler tarafından dikkate alınması bekleniyor.