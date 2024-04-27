Büyük Savunma Mitingi!

Kaynak: DHA
Büyük Savunma Mitingi!
81 ilden gelen avukatlar, Türkiye Barolar Birliği (TBB) öncülüğünde Ankara'da bir araya gelerek 'Büyük Savunma Mitingi'nde seslerini yükseltti. Artan şiddete tepki gösteren avukatlar, mesleklerine yönelik saldırılara son ve haklarının korunmasını talep etti.

Mitingde bir araya gelen avukatlar, cübbeleriyle Anıtpark'a kadar yürüdü. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, burada yaptığı konuşmada, avukatların fiziksel, psikolojik ve ekonomik açıdan büyük tehdit altında olduğunu vurguladı. Son dönemde yaşanan saldırılarda hayatını kaybeden ve yaralanan meslektaşlarını anarak, "Herkes için adalet, adalet için avukat" şiarıyla hareket ettiklerini ve bu mitingin de bu şiarın somutlaşmış hali olduğunu ifade etti.

Sağkan, avukatların sadece mesleklerini yaptıkları için saldırıya uğradığını, bürolarının ve evlerinin adeta cinayet mahalli haline geldiğini söyledi. Artık bu şiddet sarmalına dur demek istediklerini ve tek bir kayba daha tahammül edemeyeceklerini belirtti.

Konuşmasında Sağkan, Servet Bakırtaş, Ersin Arslan, Savaş Baş, Hakkı Cihan Coşkun, Mustafa Necmi Öncül ve Erdal Çan gibi son dönemde hayatını kaybeden avukatları da anarak, Van, Şırnak ve Batman'da saldırıya uğrayan meslektaşlarını da unutmadı.

Avukatlar, mitingde şu taleplerini dile getirdiler:

CMK ücretlerinin avukatlık asgari ücret tarifesine eşitlenmesi

Adli yardım ödeneğinin artırılması

Genç avukatlara güvence sağlanması

Demokratik, laik ve mücadeleci bir baro anlayışının benimsenmesi

Büyük Savunma Mitingi, avukatların sesini birleştirerek haklarını savunma ve mesleklerine yönelik şiddete karşı mücadele etme kararlılığını gösterdi.

Mitingin yankıları tüm Türkiye'de yankı bulurken, avukatların taleplerinin de ilgili merciler tarafından dikkate alınması bekleniyor.

İlgili Haberler
Yemen’de Filistin’e destek mitingi. On binler bir araya geldi
Özgür Özel'den "büyük emekli mitingi" hamlesi
Erdoğan mitingte 50 bin demişti. AKP adayı Yozgat'ta 12 bin oy aldı
Erdoğan'dan mitingte 'Muhsin Başkan' sloganı atan BBP'lilere 'Nereden çıktı bu'
Son Haberler
Fenerbahçe taraftarı Kadıköy'ü yaktı. Görenler şaştı kaldı Spor
Fenerbahçe taraftarı Kadıköy'ü yaktı. Görenler şaştı kaldı
Son dakika... Ormanda bulunan kemikler Korhan Berzeg'e ait Gündem
Son dakika... Ormanda bulunan kemikler Korhan Berzeg'e ait
Son dakika... İYİ Parti Kurultayı'nda ilk sonuçlar geldi Gündem
Son dakika... İYİ Parti Kurultayı'nda ilk sonuçlar geldi
Konut kredilerinin faizleri uçtu gitti. 1,5 milyon liranın geri ödemesi bakın ne kadar Ekonomi
Konut kredilerinin faizleri uçtu gitti. 1,5 milyon liranın geri ödemesi bakın ne kadar
Sınıf arkadaşları, küçük çocuğu evlat edinirken de yalnız bırakmadı Video
Sınıf arkadaşları, küçük çocuğu evlat edinirken de yalnız bırakmadı
5 motosiklet trafikten men edildi Gündem
5 motosiklet trafikten men edildi
Sisler içerisinde dans eden kuğu çifti büyüledi Video
Sisler içerisinde dans eden kuğu çifti büyüledi