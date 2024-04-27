Liverpool'da sinirler gerildi. Klopp Salah kapıştı kameralar yakaladı

Kaynak: AA
Liverpool'da sinirler gerildi. Klopp Salah kapıştı kameralar yakaladı
Liverpool; West Ham United ile 2-2 berabere kaldı. Son 5 maçta sadece 5 puan toplayan İngiliz ekibinde, Jurgen Klopp ile Mohamed Salah tartıştı.

İngiltere Premier Lig'in 35. haftasında oynanan maçta Liverpool, deplasmanda West Ham ile 2-2 berabere kaldı.

Olimpiyat Stadı'ndaki mücadelede West Ham'ın gollerini Jarrod Bowen ve Michail Antonio atarken, Liverpool'un golleri Andrew Robertson ve Alphonse Areola'dan (kendi kalesine) geldi.

Karşılaşmanın 79. dakikasında Liverpoollu Muhammed Salah oyuna girerken, Mısırlı yıldız ile teknik direktör Jurgen Klopp arasında kısa süreli bir gerginlik yaşandı.

Son 5 maçta sadece bir galibiyet elde eden ve şampiyonluk yarışında yara alan Liverpool, bu beraberlikle puanını 75'e, West Ham ise 49'a çıkardı.

KLOPP İLE SALAH TARTIŞTI

Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp oyuncu değişikliği sırasında gol yemeleriyle birlikte Muhammed Salah'a bir şeyler söyledi.

Muhammed Salah da Klopp'a sert bir şekilde yanıt verip el kol işaretleriyle üstüne yürümek istedi fakat Darwin Nunez araya girdi ve Salah'ı uzaklaştırdı.

Premier Lig'de son puan durumu:
1- Arsenal 77 puan (1 maçı eksik)
2- Manchester City 76 puan (2 maçı eksik)
3- Liverpool 75 puan

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