Erman Toroğlu Galatasaray'da Okan Buruk'a artistlik yapan futbolcuyu açıkladı

Eren Bozdaş
Erman Toroğlu Galatasaray'da Okan Buruk'a artistlik yapan futbolcuyu açıkladı
Adana Demirspo-Galatasaray maçının ardından Erman Toroğlu'ndan sürpriz bir iddia geldi.

Trendyol Süper Lig’in 34. Haftasında lider Galatasaray deplasmanda Adana Demirspor ile karşı karşıya geldi.

Yeni Adana Stadyumu’nda oynanan mücadelede sarı-kırmızılılar rakibini 3-0 mağlup etmeyi başardı.

Galatasaray’a galibiyeti getiren golleri, 53. dakikada Hakim Ziyech, 64. dakikada Kerem Demirbay ve 90+1’de Mauro Icardi kaydetti.

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Bu galibiyet ile sarı-kırmızılılar 93 puana ulaşırken Fenerbahçe ile olan puan farkını da 7’ye çıkardı.

Karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulunan ünlü yorumcu Erman Toroğlu’ndan flaş bir iddia geldi.

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"ZAHA OKAN'A ARTİSTLİK YAPMIŞ"

Wilfried Zaha’nın kadroya alınmamasına dikkat çeken Erman Toroğlu Okan Buruk ile tartıştıklarını belirterek, "Geçen hafta oynanan maçtaki yedek kulübesinde Zaha Okan'a artislik yapmış. Battaniyeyi almış fırlatmış, bu maçtan önce öksürüyorum bahanesiyle kadroya alınmamış. Transfer çalımı, şu bu dediler. Ne olacak göreceğiz" ifadelerini kullandı.

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AĞRILARI VAR DEMİŞTİ

Adana Demirspor maçı öncesinde açıklamalarda bulunan Okan Buruk ise Zaha’nın hafif ağrıları nedeniyle kadroya alınmadığını belirtmişti.

TRANSFER ÇALIMI ATMIŞLARDI

Sezon başında Crystal Palace’den transfer edilen Zaha o dönemde önce Fenerbahçe ile görüştüğü iddia edilmiş ardından Galatasaray’a imza atmıştı.

Transferi ile büyük ses getiren yıldız futbolcu sarı-kırmızılılarda forma bulmakta zorlanmış ve performansı ile eleştirilerin hedefi haline gelmişti.

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