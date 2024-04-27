Final iddiaları vardı. NOW TV'den reyting rekoru kıran diziyle ilgili son karar...

Kaynak: Haber Merkezi
Final iddiaları vardı. NOW TV'den reyting rekoru kıran diziyle ilgili son karar...
Özcan Deniz, Özgü Namal ve Mert Yazıcıoğlu'nun başrol oyuncusu olduğu Kızıl Goncalar dizisinin yeni sezonda devam edip etmeyeceği merak konusuydu. NOW TV, Pazartesi akşamları ekrana gelen diziyle ilgili son kararını verdi

Son dönemde televizyon dizilerinin final yapması, sektördeki değişen trendlere bağlı olarak sıkça karşılaşılan bir durum haline geldi. NOW TV ekranlarında yayımlanan ve izleyiciler tarafından büyük ilgi gören ''Korkma Ben Yanındayım'' dizisi için final kararı verilmişti. Ancak aynı kanalda yayımlanan diğer bir dizi olan Kızıl Goncalar için ise sevindirici bir gelişme yaşandı.

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KIZIL GONCALAR'A 2.SEZON ONAYI

Yeniçağ'ın edindiği bilgilere göre; Kızıl Goncalar dizisi, başarılı oyuncu kadrosu ve etkileyici hikayesiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Özcan Deniz, Özgü Namal, Mert Yazıcıoğlu, Erkan Avcı, Hazal Türesan, Mert Turak, Selen Öztürk, Şerif Erol, Duygu Sarışın, Tuğrul Tülek, Yakup Turgut, Sitare Akbaş, Mina Demirtaş, Esma Yılmaz, Zehran Kelleci, Tuana Gizem gibi usta oyuncuların yer aldığı dizi, 2. sezon onayını almaya hak kazandı.

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KIZIL GONCALAR NE ZAMAN SEZON FİNALİ YAPACAK?

Haziran ayında sezon finali yapacak olan Kızıl Goncalar dizisi, Eylül ayında izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. 2. sezonuyla ekrana gelecek olan dizi, heyecanla beklenen gelişmelerin yanı sıra izleyicilere yeni maceralar ve sürprizler vaat ediyor.

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YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Özcan Deniz, Özgü Namal, Mert Yazıcıoğlu, Hazal Türesan’ın başrolünü paylaştığı Kızıl Goncalar’ın 16. bölüm 2. fragmanı yayınlandı.

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Fragmanda Meryem Levent’e "Bana bir şey olursa Zeynep sana emanet" diyor. Levent’te "Kızın kızımdır" diyor. Naim Levent’e "Bundan sonra size gelmesine göre yok akit bozuldu" diyor. Levent de "Çalışmak için gelemese de öz kızını görmek için gelecek" ifadelerini kullanarak şaşırttı.

Fragmana Sadi Hüdayi'nin ''Cüneyd bana biat edecek!' sözleri damga vurdu. Cüneyd'in ise ne yapacağı merak konusu oldu.

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