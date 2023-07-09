Cumhurbaşkanlığının 15 Temmuz toplu taşıma hatlarına ilişkin konu ilgili kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki, 15 Temmuz'da metro, metrobüs, Marmaray, İETT ücretsiz mi? 15 Temmuz’da toplu taşıma ücretsiz mi?

Resmi tatillerde ve bayramlarda toplu taşıma genellikle ücretsiz oluyor. 15 Temmuz Cumartesi günü metro, metrobüs ve İETT'nin bedava olup olmayacağı bilgisi merak ediliyor. Cumhurbaşkanlığının konu ile ilgili kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

15 TEMMUZ'DA ULAŞIM ÜCRETSİZ Mİ?

Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Bazı Mal ve Hizmetlerden Ücretsiz veya İndirimli Olarak Faydalanacakların Tespitine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle, 15/7/2023 Cumartesi günü Başkentray, Marmaray ve İZBAN seferleri ile Gayrettepe-îstanbul Havalimanı metro seferlerinden yararlanacak olanlar, 8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaf olacak.

15 TEMMUZ RESMİ TATİL Mİ?

15 Temmuz tarihi, darbe girişiminde hayatını kaybedenleri anmak amacıyla Demokrasi ve Millî Birlik Günü adıyla 2017'de resmî tatil olarak ilan edildi.

15 TEMMUZ HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, bu sene cumartesi gününe denk gelmektedir.