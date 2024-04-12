15 yaşında gelin olması ayrı sorun hırsızlık yapması ayrı sorun

Kaynak: İHA
15 yaşında gelin olması ayrı sorun hırsızlık yapması ayrı sorun
Bursa'da, 15 yaşındaki gelin ve 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kaynana, evlere girip hırsızlık yaparken suçüstü yakalandı

Bursa'da şok edici bir hırsızlık olayı yaşandı. 15 yaşındaki bir gelin ile 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kaynana, evlere girip hırsızlık yaparken suçüstü yakalandı. Olay, polisin titiz çalışması sonucunda ortaya çıktı. İkili, yalnızca bir evden tam 100.000₺ değerinde ziynet eşyası çalmışlardı.

Gelinin yaşının küçüklüğü ve kaynananın 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunmasının büyük şaşkınlık yarattığı olay, bölgedeki insanları derinden üzdü. Polis ekipleri, olayla ilgili detaylı bir soruşturma başlattı ve çalınan ziynet eşyasının bulunması için çalışmalarını sürdürüyor. Bu olay, genç yaşta suça karışanların varlığını ve suçun toplum üzerindeki olumsuz etkilerini bir kez daha gözler önüne serdi.

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