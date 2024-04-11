Motora 3 kişi binip bir de yarış teklif ettiler

Bir motora üç kişi binen gençler, trafikte rastladıkları bir başka motosikletliye "Yarışak mı?" diye seslenerek yarış teklif etti. Ancak yarış henüz başlamadan, üç kişinin binmiş olduğu motorda denge kaybedilerek düşme anları yaşandı. O anlar motosikletin kameralarına kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı. Videoda, gençlerin tehlikeli sürüşleri ve düşme anları net bir şekilde görülüyordu. Bu olay, trafikte gençler arasında yaygın olan tehlikeli yarış kültürünü bir kez daha gündeme getirirken, sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.