15 yaşındaki çocuk Farah Zeynep Abdullah’ı bulmak için evden kaçtı. Ailesi Müge Anlı’ya başvurdu

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15 yaşındaki çocuk Farah Zeynep Abdullah’ı bulmak için evden kaçtı. Ailesi Müge Anlı’ya başvurdu
Geçtiğimiz hafta bir aile 15 yaşındaki kayıp oğulları Kaan Çam'ı aramak için Müge Anlı'ya başvurdu. Kaan'ın sevgilisi sandığı ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah'ı aradığı açıklandı.

15 yaşındaki oğulları Kaan Çam'ı bulmak için Müge Anlı'ya başvuran aile oğullarını aramaya devam ediyor. 15 yaşındaki Müslüm Gürses fanı Kaan Çam'ın İstanbul'a ünlü olma hayaliyle geldiği ardından kaybolduğu belirtilmişti.

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Kaan'ın yaşını daha büyük gösterebilmek için saç telinden bıyık yaptığı da ortaya çıktı.

Bursa'daki ailesinin yanından kaçan 15 yaşındaki Kaan Çam'ın sevgilisini bulmak için İstanbul'a geldiği belirtilirken genç ismin sevgilisi sandığı kişi ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah çıktı.

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Nişantaşı ve Şişli gibi semtlerde dolaşıp insanlara Farah Zeynep Abdullah'ın sevgilisi olduğunu söyleyen gence henüz ulaşılamadı.

Müge Anlı’nın yayınına bağlanan bir kişi Kaan'ın yanına gelerek Farah Zeynep Abdullah'a nasıl ulaşabileceğini sorduğunu, Nişantaşı'nda dolaştığını söyledi.

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