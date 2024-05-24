Müge Anlı'ya sürpriz ziyaret. Bu bir yaşasın iyi insanlar haberidir

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Müge Anlı'ya sürpriz ziyaret. Bu bir yaşasın iyi insanlar haberidir

Oyuncu Demet Özdemir'den Müge Anlı'ya sürpriz ziyaret geldi. İkilinin konuşması, "Bu bir yaşasın iyi insanlar haberidir" ifadelerini akıllara getirdi.

ATV'nin popüler programı "Müge Anlı ile Tatlı Sert", bugünkü yayınında beklenmedik bir konuğu ağırladı.

Demet Özdemir, Müge Anlı'nın öncülük ettiği iyilik kampanyasına destek vermek için canlı yayına katıldı ve bağışladığı dört akülü sandalyeyi stüdyoya kendisi getirdi.

Müge Anlı, Demet Özdemir'in programın düzenli izleyicisi olduğunu ve konulara vakıf olduğunu belirterek, sanatçıya teşekkür etti ve ona olan sevgisinin arttığını ifade etti.

Demet Özdemir'in bu cömert davranışı, izleyicilerin takdirini kazandı ve onun iyilikseverliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

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