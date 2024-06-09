15 yaşındaki çocuk serinlemek için girdiği denizde boğuldu

Ordu’nun Dolunay Mahallesi’nde meydana gelen olayda, Serinlemek için arkadaşlarıyla denize giden Utku Al, bir süre sonra akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarı sonrası olay yerine polis, sağlık, itfaiye ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

Dalgıçların ve Sahil Güvenlik Komutanlığı botunun alanda yaptığı yaklaşık bir saatlik arama çalışmasından sonra Utku Al’ın cansız bedenine ulaşıldı. Utku Al’ın cenazesi Fatsa Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.