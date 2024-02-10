15 yaşındaki işitme engelli çocuk kolundan bıçaklandı

Kaynak: DHA
15 yaşındaki işitme engelli çocuk kolundan bıçaklandı
Diyarbakır'da işitme engelli Mehmet K. (15), evinin bulunduğu sokakta M.B. (20) isimli şahıs tarafından sol kolundan bıçaklandı.

Diyarbakır'ın Gürdoğan Mahallesi’ndeki bir sokakta meydana gelen olayda, İşitme engelli Mehmet K., yaşadıkları evin sokağında, henüz bilinmeyen bir sebeple M.B. tarafından sol kolundan bıçaklandı.

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KANLAR İÇERİSİNDE YERE YIĞILDI

Kanlar içerisinde yere yığılan Mehmet K.’ye ilk müdahaleyi mahalleli yaparak kolundaki kanı durdurmaya çalıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Mehmet K., ambulansla bir özel hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri, şüpheli M.B.’yi yakalamak için inceleme başlattı.

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