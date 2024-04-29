İlhan Palut Emre Belözoğlu ile ne konuştuğunu anlattı: O insanı biliyorum düzelmez

Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 34. haftasında kendi sahasında Ankaragücü ile 2-2 berabere kaldı.

Maçtan sonra Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut ile Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'nun sahanın ortasında konuştukları görüldü.

Palut, maçtan sonra düzenlediği basın toplantısının sonunda bu görüşmeye de açıklık getirdi. Palut, şunları söyledi:

"Maç bitti, hakem ekibini tebrik ettik. Her takıma yaptığımız gibi Ankaragücü ekibini de tebrik etmek için beklerken Ankaragücü'nün bir insanı, sporcusu demeyeyim, bir şehre karşı ağza alınmayacak kadar büyük küfürler ederek burayı bir gerginlik alanına çevirdi.

Ben de hocalarına 'Bu doğru değil, biz sizi tebrik ediyoruz.' dedim. Önce yardımcı hocalarıyla sonra da Emre hocayla konuştuk. O da sağ olsun 'Ben gerekli konuşmayı yapacağım, bu doğru değil.' dedi. O insanı biliyorum, o düzelmez. Mümkün değil. Bizim ve Ankaragücü'nün daha önemli işleri, savaşları var."