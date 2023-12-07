15 yaşındaki şoför 5 yaşındaki çocuğun hayatına mal oldu

Kahramanmaraş'ta otomobilin çarptığı 5 yaşındaki çocuk Ömer Halis Ateş hayatını kaybetti. Gözaltına alınan çocuk yaşta ehliyetsiz sürücü E.B.D., tutuklanarak adliyeye sevk edildi.

KAYNAK: DHA
15 yaşındaki şoför 5 yaşındaki çocuğun hayatına mal oldu

Kaza, dün saat 15.00 sıralarında Elbistan ilçesi Yunus Emre Mahallesi'ndeki MÜSİAD Konteyner Kent'te meydana geldi. İddiaya göre; E.B.D.'nin kullandığı 34 DRY 441 plakalı otomobil, oyun oynayan Ömer Halis Ateş'e çarptı. Kazada küçük çocuk ağır yaralanırken, bölgeye ekipler gönderildi. Elbistan Devlet Hastanesi'ne götürülen Ömer Halis Ateş, kurtarılamadı.

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Ehliyetsiz sürücü gözaltına alınırken, anaokulu öğrencisi Ateş'in cenazesi Karaelbistan Mahallesi'nde toprağa verildi. E.B.D. işlemleri sonrası adliyeye sevk edilirken, kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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