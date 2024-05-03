Uzmanlardan balığı zehre dönüştürmemek için uyarılar

Balık tüketimi, sağlık yönünden oldukça yararlıdır. Balık yemek, depresyon riskini, kalp hastalıkları ve inme olasılığını düşürebilir. Bu nedenle, uzmanlar genellikle haftada en az bir defa balık yenilmesini tavsiye ederler.

Balığın sağlık üzerindeki olumlu etkileri kadar, pişirilme şekli de mühimdir. Balıkların pazarlarda satışa sunulmasıyla, onların insan sağlığı için taşıdığı önem de daha çok konuşulur oldu.

Balık, çeşitli vitaminler ve mineraller açısından zengin olduğundan, tüketilmesi kadar pişirilme yöntemi de önem taşır.

Beslenme ve Diyet Uzmanı Diyetisyen Duygu Yıldırım, balık tüketmenin sağlık üzerindeki faydalarını açıklarken, balık pişirmenin inceliklerine dikkat çekti.

Yüksek protein ve sağlıklı yağ asitleri içeren balık hakkında konuşan Diyetisyen Duygu Yıldırım, "Balık pişirirken, vitamin kaybını en aza indirmek amaçlanmalıdır. Fırında, ızgarada ya da buğulama yöntemiyle pişirilen balık, kızartılmış balığa kıyasla daha sağlıklıdır" ifadelerini kullandı.

Mükemmel bir protein kaynağı olan balık, tüketildiğinde kalp sağlığını destekler, kemikleri güçlendirir ve zihinsel gelişime katkıda bulunur.

Balıkta bulunan yağlar, saç ve cilt sağlığı için de faydalıdır. Ayrıca, balık beyin fonksiyonları için de hayati bir rol oynar.

Uzmanlar, hafıza problemleriyle mücadelede balık tüketimini önerirler. Araştırmalar, balığın hücre yenilenmesine yardımcı olduğunu ve kanser riskini azalttığını göstermektedir.

Healthline'a göre, en sağlıklı balık pişirme yöntemleri şunlardır:

"Izgara ve kızartma, benzer pişirme teknikleridir. Her iki yöntemde de yemeğe yüksek sıcaklıkta kuru ısı uygulanır. Özellikle yağlı balıklar, bu yöntemlerle yağ eklemeden çabucak pişirilebilir. Ancak, ızgara ve kızartma, heterosiklik aminler (HA'lar) ve polisiklik aromatik hidrokarbonlar (PAH'lar) gibi zararlı bileşiklerin oluşumuna sebep olabilir. Ayrıca, bu yöntemler AGE'lerin oluşumunu da tetikleyebilir. Bu bileşikler, kalp hastalığı ve diyabet gibi hastalıklarla ilişkilendirilmiştir. Bu bileşiklere maruz kalmamak için, yemeğinizi doğrudan açık alevde pişirmekten kaçının, pişirme süresini kısaltın ve balığı ızgara yapmadan önce marine edin."

Peki, hangi pişirme yöntemini tercih etmeliyiz?

Balık, zaten çok sağlıklı bir besindir.

Pişirme süresi, yöntemi, sıcaklık ve kullanılan yağ gibi faktörler, balığın besin değerini etkiler.

En sağlıklı pişirme yöntemleri arasında sous vide, fırında pişirme, haşlama, buharda pişirme ve mikrodalga ile pişirme yer alır.

Buna karşın, derin yağda kızartma, en sağlıksız pişirme yöntemi olarak kabul edilir.