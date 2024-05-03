77 yaşındaki şarkıcı: 'Gençlerle birlikte oluyorum yaşıtlarım öldü'

Kaynak: Haber Merkezi
77 yaşındaki şarkıcı: 'Gençlerle birlikte oluyorum yaşıtlarım öldü'
77 yaşındaki ünlü Amerikalı şarkıcı Cher, 38 yaşındaki Alexander Edwards ile ilişki yaşıyor. Genç erkeklerle sevgili olmayı tercih ettiğini söyleyen ünlü şarkıcının sözleri olay oldu. Cher, genç erkeklerle birlikte olma nedenini açıkladı.

'Believe', 'If I Could Turn Back Time', 'After All', 'Strong Enough' ve 'I Got You Babe' adlı şarkılarla kendisinden söz ettiren 77 yaşındaki ünlü şarkıcı Cher bu kez de genç sevgilisiyle gündeme geldi.

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“ANI YAŞIYORUM”

38 yaşındaki sevgilisi Alexander Edwards ile aşk yaşamaya devam eden Amerikalı şarkıcı, katıldığı bir programda yaşıtlarının kendisine çekingen davrandığını söyledi.

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Cher’in "Kendimden gençlerle çıkıyorum. Çünkü benim yaşımdaki herkes vefat etti. Yapmam dediğim şeyi yaptım ve şu an anı yaşıyorum. Onunla olmayı seviyorum. Beni güldürüyor ve birlikte eğleniyoruz. Mutluysan ne kadar devam edeceğini düşünmüyorsun" sözleri sosyal medyada yankı uyandırdı.

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