15 yıl hapisle aranan firari Elazığ'da yakalandı

Kaynak: DHA
15 yıl hapisle aranan firari Elazığ'da yakalandı
İstabul'da cinayet davası çıkışı 1 kişinin öldüğü silahlı saldırıya ilişkin yargılandığı davada 15 yıl hüküm giyen firari M.A., Elazığ’da polis ekiplerinin çalışmasıyla yakalanıp, tutuklandı.

İstanbul'un Kartal ilçesinde 24 Ağustos 2017 tarihinde görülen bir cinayet davasında iki grup arasında yaşanan kavgada 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin ise yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin İstanbul Anadolu Ağır Ceza İlamat Bürosu'nca ‘Kasten öldürme’ suçundan hakkında kesinleşmiş 15 yıl hapis cezası ile aranan firari hükümlü M.A., Elazığ’da yakalandı.

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ELAZIĞ'DA YAKALANDI

Sivrice Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanıp gözaltına alınan M.A., isimli şahıs, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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