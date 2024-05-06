TV Yayın akışı 6 Mayıs Pazartesi. Hangi kanalda ne var?

Kaynak: Haber Merkezi
TV Yayın akışı 6 Mayıs Pazartesi. Hangi kanalda ne var?
Her gün, televizyonda hangi yapımların olduğu seyirciler tarafından merak ve ilgiyle araştırılıyor. Birçok televizyon kanalı, izleyicilerine birbirinden renkli program ve diziler sunarken, bu yapımlar izleyicilerin hayatlarını renklendiriyor. Bugün hangi kanalda hangi yapımların olduğunu sizler için derledik.

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Afili Aşk

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Öyle Bir Geçer Zaman ki

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 Arka Sokaklar

23:45 Taş Kağıt Makas

02:30 Siyah Beyaz Aşk

04:30 Bodrum Masalı

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08:00 Bu Sabah

10:00 Güzel Günler

12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

00:15 Sandık Kokusu

03:00 Kızılcık Şerbeti

05:30 Aziz

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ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Yabancı Sinema The King’s Man: Başlangıç

22:40 Kardeşlerim

02:00 Maraşlı

04:30 Safir

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07:00 Benim Tatlı Yalanım

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlamak

16:15 Güzel Köylü

18:15 Star Ana Haber

19:00 Ömer

20:00 Ömer

00:30 Yerli Dizi Tekrar/Sinema

03:00 Yerli Dizi Tekrar/Sinema

05:00 Güzel Köylü

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TRT1 YAYIN AKIŞI

06:20 Uğurlugiller

07:05 Balkan Ninnisi

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:15 Seksenler

14:25 Gönül Dağı

17:45 Lingo

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

00:15 Yerli Dizi

02:40 Gönül Dağı

05:10 Lingo

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TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8’de Sağlık

08:30 Aramızda Kalmasın

11:00 Survivor All Star 2024

11:45 Demet ve Jess’le Gel Konuşalım

14:00 Survivor Ekstra

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 Survivor All Star 2024

00:15 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

03:00 Demet ve Jess’le Gel Konuşalım

04:30 Dizi

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NOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün

12:00 Yasak Elma

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Kızıl Goncalar

19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20:00 Kızıl Goncalar

00:15 Yabani

02:45 Senden Daha Güzel

05:00 Kefaret

06:00 Adım Farah

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