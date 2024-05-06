TV Yayın akışı 6 Mayıs Pazartesi. Hangi kanalda ne var?

KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Afili Aşk
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Öyle Bir Geçer Zaman ki
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Arka Sokaklar
23:45 Taş Kağıt Makas
02:30 Siyah Beyaz Aşk
04:30 Bodrum Masalı
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Bu Sabah
10:00 Güzel Günler
12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
00:15 Sandık Kokusu
03:00 Kızılcık Şerbeti
05:30 Aziz
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Yabancı Sinema The King’s Man: Başlangıç
22:40 Kardeşlerim
02:00 Maraşlı
04:30 Safir
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Benim Tatlı Yalanım
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlamak
16:15 Güzel Köylü
18:15 Star Ana Haber
19:00 Ömer
20:00 Ömer
00:30 Yerli Dizi Tekrar/Sinema
03:00 Yerli Dizi Tekrar/Sinema
05:00 Güzel Köylü
TRT1 YAYIN AKIŞI
06:20 Uğurlugiller
07:05 Balkan Ninnisi
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
14:25 Gönül Dağı
17:45 Lingo
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi
00:15 Yerli Dizi
02:40 Gönül Dağı
05:10 Lingo
TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 8’de Sağlık
08:30 Aramızda Kalmasın
11:00 Survivor All Star 2024
11:45 Demet ve Jess’le Gel Konuşalım
14:00 Survivor Ekstra
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 Survivor All Star 2024
00:15 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
03:00 Demet ve Jess’le Gel Konuşalım
04:30 Dizi
NOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:00 Yasak Elma
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Kızıl Goncalar
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20:00 Kızıl Goncalar
00:15 Yabani
02:45 Senden Daha Güzel
05:00 Kefaret
06:00 Adım Farah