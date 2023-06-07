1,5 yıldır kayıp olan Deniz'in babası ifade verdi, 2 ağabey ve arkadaşları tutuklandı

Elazığ'da zihinsel engelli bir kadın, 1,5 yıl önce hastaneye giderken kayboldu. Baba Niyazi Yılan'ın ifadesi doğrultusunda kızının iki ağabeyi ve bir arkadaşları cinayet şüphesiyle tutuklandı.

1,5 yıldır kayıp olan Deniz'in babası ifade verdi, 2 ağabey ve arkadaşları tutuklandı

Elazığ'ın Mollakendi Beldesi'nde yaşayan Deniz Türk (32), 1,5 yıl önce hastaneye gitmek için evinden çıktı. Evli ve zihinsel engelli olan Deniz Türk'ten bir daha haber alınamadı.

Ailesinin kayıp başvurusu yaptığı Deniz Türk'ün babası Niyazi Yılan, emniyette verdiği ifadede kızının kaybolmasıyla ilgili oğlu Ferhat Yılan (38) ile oğlunun arkadaşı Murat Canbay'ı (35) suçladı.

Polis ekipleri, soruşturmayı derinleştirerek Deniz Türk'ün en son ağabeyi Ferhat Yılan ile arkadaşı Murat Canbay ile görüldüğünü belirledi.

Ayrıca Deniz Türk'ün diğer ağabeyi Kazım Yılan'ın (40) da olayla ilgisi olduğu ortaya çıktı. Şüpheli üç kişi, cinayet suçlamasıyla gözaltına alındı ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Polis ekipleri, Deniz Türk'ün cesedinin bulunması için şüphelilerin bulundukları yerlerde kazı çalışması başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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