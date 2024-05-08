Fenerbahçe'de kilidi açacak ismi açıkladı

Koç Sarunas Jasikevicius’un görevi Dimitris Itoudis’ten devralması sonrası başarılı bir sezon geçirip adını play-off etabına yazdıran Fenerbahçe Beko, Fransız ekibi Monaco’yu deplasmandaki ilk maçta devirmişti. İkinci randevuyu kaybeden Kanarya, Ülker Arena’da rakibine geçit vermeyip durumu 2-1 yapmıştı.

Ancak ipler sarı lacivertlilerin eline geçmesine rağmen iç sahadaki 4. mücadele kaybedildi. Şimdi seri 2-2 oldu ve ‘dananın kuyruğu’ Fransa’da bu akşam kopacak.

EN KRİTİK DETAY: MOTLEY NE YAPACAK?

İçeride dördüncü karşılaşmayı yoğun bir taraftar desteğiyle kazanma şansı olsa da basit hatalarla rakibine 65-62 yenilen sarı lacivertliler için serideki son 40 dakika öncesi en büyük avantaj; Johnathan Motley’nin takımla antrenmanlara başlamış olması… Sakatlığı geçen yıldız oyuncunun potansiyel performansı bugün kilit bir rol oynayabilir.

Çünkü Monaco şu ana kadarki maçlarda hep boyalı bölgeden Motiejunas’la fark yaratıp ekstra sayılar buldu. Fenerbahçe bugün Motley ile bunu engelleme fırsatına sahip…

JASIKEVICIUS’UN ‘NUMARALARI’ VAR MI?

İki takım da birbirini serinin geri kalan sürecinde yeteri kadar tanıdı. Monaco Koçu Saşa Obradoviç de Fenerbahçe’yi ne kadar iyi analiz ettiğini Ülker Arena’daki son mücadelede kanıtladı.

Ancak ben Sarunas Jasikevicius’un da son birkaç ‘numarası’ olabileceği fikrindeyim. Monaco deplasmanına paniksiz ve tam kadro gidecek bir Fenerbahçe’nin kazanmaması için hiçbir neden yok… Fakat saha avantajı Monaco için önemli bir momentum artırıcı güç olacak.

MONACO’NUN KISALARINA DİKKAT…

Rakibin dış atış gücü ve yüzdesini aşağıda tutabilirse; temsilcimizin galip gelerek adını Berlin’deki Final Four’a yazdırmaması için hiçbir sebep yok. Monaco doğal olarak yine Loyd, Okobo ve takımın yıldızı Mike James gibi kısa yıldızlarıyla fark yaratarak Fenerbahçe Beko’yu zorlamaya devam edecektir.

Burada Fenerbahçe hem sabırlı kalmalı hem sert savunma yapmalı hem de hücumda takım içi koordinasyondan kopmamalı… Geçen maçta son hücumlarda isabet sorunu yaşayan Wilbekin böyle maçları ve kritik anları eskiden beri sever. Şayet yine kararlı ve odaklı olabilirse; bu akşamın fark yaratan ismi olması işten bile değil…