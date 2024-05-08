Cübbeli Ahmet’in bir garip açıklaması daha ortaya çıktı. Hz Muhammet, Mahmut hocamızla konuştu

Rüyada peygamber gördüren terlikten, cehennemde yanmayan kefene kadar tartışmalı açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Cübbeli Ahmet’in bir açıklaması daha sosyal medyada gündem oldu.

Ahmet Mahmut Ünlü’nün daha önce yaptığı bir konuşmada İsmailağa Cemaati’nin vefat eden lideri Mahmut Ustaosmanoğlu’nun Hz. Muhammet ile konuştuğunu iddia ettiği hatta bunu ispatlayacak delilleri olduğunu savunduğu konuşması ortaya çıktı.

“HER GÜN DELİLLERİMİZ KUVVETLENİYOR”

İşte Cübbeli Ahmet’in o konuşması:

“Efendi hazretleri buyurdu ki Medine’de diyor, biz de hatme şerifteydik.

Daha yeni yani dün ses kaydı geldi.

İsmini açıklamıyorum.

Yani en mühim adamın kardeşi.

Oradaki karşı taraftaki.

Efendi hazretleri buyurdu ki;

RESULULLAH SALLLALAHU ALEYHİ VESELLEM BANA BUYURDU Kİ

BANA BUYURDU Kİ

SEN SON MÜRŞİDİ KAMİLSİN.

Elimizde mevcut bunu dolayısıyla 2001’de

Efendi hazretlerimiz Medine-Münevvere’de

Ravzadan çıkınca hatmi şerifte bunu söyledi diyor.

Her gün delillerimiz kuvvetleniyor.”

“HAKKIMI HARAM EDİYORUM”

Cübbeli Ahmet Youtube kanalı üzerinden yayınladığı videoda İsmailağa Heyetine hakkını haram ettiğini açıkladı. İslam ve Müslümanlara çok büyük zarar verdiklerini ifade eden Cübbeli Ahmet kendisinin emek verdiğini, Fikri Hoca ile çok hukukunun olduğunu, hepsinin üzerinde hakkının olduğunu ve bunu sabaha kadar sayabileceğini belirten Cübbeli Ahmet tüm haklarını haram etti.

Cübbeli Ahmet’in hakkını haram ettiğine dair açıklaması şu şekilde:

İsmailağa heyetine hakkımı haram ediyorum. Benim bu kadar emeklerimi hakkımı haram ediyorum. Fikri Hoca ile o kadar hukukum var...O kadar haklarım var sabaha kadar sayabilecek kadar...

Efendi'nin rabıtasını bozdukları için, bu ümmetin çoluğunu çocuğunu kız erkek medresede sokağa bıraktıkları için hakkımı haram ediyorum.

Ama yine de diyorum Allah onlara tövbe nasip eylesin. Bir an evvel yaptıkları yanlıştan dönmelerini nasip etsin Rabbim.

NE OLMUŞTU?

İsmailağa Cemaatinin lideri olan Hasan Kılıç’ın hayatını kaybetmesinin ardından yerine Fikri Doğan getirilmişti.

Cübbeli Ahmet ise Doğan’ın liderliğini kabul etmediğini açıklamış ve kendilerine şeyh olarak İbrahim Uslu’yu seçtiklerini açıklamıştı. Bu açıklamanın ardından kendisinin ve kendilerine şeyh olarak seçtikleri İbrahim Uslu’nun İsmailağa Heyeti tarafından tehdit edildiğini öne sürmüştü.

Bununla beraber Cübbeli Ahmet, İsmailağa’nın yeni lideri olan Fikri Doğan’ın FETÖ tarafından desteklendiğini de öne sürmüştü.

Cübbeli’nin bu açıklamaları sonrasında ise İsmailağa heyeti Cübbeli Ahmet’in tarikattan ihraç edildiğini açıklamıştı.