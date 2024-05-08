Uzmanlardan astım ilaçlarıyla ilgili önemli açıklamalar

Astımı tedavi etmede önemli rol oynayan ilaçlarının kritik yeri biliniyor.

Bu süreçte astımı tedavi etmede önemli rol oynayan astım ilaçlarıyla ilgili uzmanlarönemli uyarılarını açıkladı.

Prof. Dr. Zeynep Ferhan Özşeker, astım hastalığının tedavisinde kullanılan ilaçlar üzerine bilgiler verdi.

Prof. Özşeker, astımın tam iyileşme göstermeyen bir rahatsızlık olduğunu, fakat düzenli ilaç kullanımıyla atakların kontrol altına alınabileceğini belirtti.

Prof. Özşeker, tedavi sürecinde ilaçların doktor denetiminde ve düzenli olarak kullanılmasının önemine dikkat çekti.

Tedavide sıklıkla "inhaler steroid" türü ilaçların kullanıldığını, ayrıca oral yoldan alınan hapların da tedaviye dahil edildiğini ifade eden Özşeker, şunları önerdi:

"Astım tedavisinde ilaçların doğru ve düzenli kullanımı, tedavinin başarısında kritik bir rol oynar. İlaçlar düzensiz kullanılırsa veya dozajları yanlış ayarlanırsa, astım kontrol edilemez ve ciddi ataklar meydana gelebilir. Astım tedavisi her zaman bir uzman doktor gözetiminde yürütülmeli ve tedavi süresince doktor ile hasta arasında etkin bir iş birliği olmalıdır. Hastalar, inhaler kullanımı gibi tedavi yöntemlerinde doğru teknikleri uygulamak için uzmanlardan yardım almalıdır."

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Elif Küpeli ise astım ilaçları hakkında şu bilgileri paylaştı:

"Tedavinin ilk adımı, kişinin alerjenlere karşı duyarlılığını azaltmak ve bu alerjenlerden uzak durmaktır. İkinci adım ise ilaç tedavisidir. İlk tercih, solunum yoluyla alınan sprey veya toz formundaki ilaçlardır.

Astım tedavisinde iki ana ilaç grubu bulunmaktadır: hastalığı tedavi eden veya kontrol altında tutan ilaçlar ve semptomları hafifleten ilaçlar. Hangi ilaçların ne kadar süreyle ve hangi koşullarda kullanılacağı doktor tarafından belirlenmelidir.

Inhalerler genellikle iki türlüdür: Birincisi, astım belirtileri görüldüğünde veya bir atak sırasında rahatlama sağlamak için kullanılan inhalerlerdir. Bu inhalerler, kullanıldıktan sonra 10-20 dakika içinde etki gösterir ve astım hastalarının her zaman yanlarında bulundurması gereken ilaçlardır. Eğer bu inhalerler sıkça kullanılıyorsa, ek tedavi gerekip gerekmediğini belirlemek için bir uzmana danışılmalıdır.

İkinci tür inhalerler, astım belirtilerinin ortaya çıkmasını önlemek için kullanılır ve düzenli olarak her gün kullanılmalıdır. Bu ilaçlar kortizon içerebilir ve ağız veya boğazda mantar enfeksiyonu, ses kısıklığı veya boğaz ağrısına neden olabilir. Ancak, ağız hijyenine dikkat edilirse bu yan etkiler en aza indirgenebilir.

Kombine inhalerler, hem rahatlatıcı hem de tedavi edici özellikleri bir arada sunarak astım tedavisinde kullanılmaktadır. Bu ilaçlar sayesinde hastalık daha kolay kontrol altına alınabilir ve tek bir cihazla her iki etki de sağlanabilir.

Astım ilaçları bağımlılık yapmaz ve istenildiği zaman kesilebilir. Ancak, ilaçlar kesildiğinde belirtiler tekrar ortaya çıkabilir. Hangi tür inhalerin kullanılacağına doktor, hastanın durumuna ve hastalığın seyrine göre karar verir.

Aspirin, bazı tansiyon ve kalp ilaçları, glokom için kullanılan göz damlaları, anestezi ve radyolojik tetkiklerde kullanılan ilaçlar astım hastalarında yan etkilere neden olabilir. Herhangi bir ilaç reçete edilmeden önce doktorunuza astım hastası olduğunuzu bildirmeniz önemlidir.

Astım tedavisinde basamak tedavisi uygulanır. Düzenli doktor kontrolleri ile hastanın semptomlarına göre tedavi düzenlenir ve gerekirse tedavi basamağı değiştirilir.

Astım öksürüğü, ilaç tedavisi, tetikleyicilerden kaçınma, iyi iç hava kalitesi ve nem seviyelerinin korunması, yeterli sıvı alımı ve derin nefes egzersizleri ile yönetilebilir. Öksürük devam ederse veya kötüleşirse, astım yönetim planının bir sağlık profesyoneli tarafından gözden geçirilmesi ve ayarlanması gerekebilir."

ASTIM NEDİR?

Astım, solunum sistemini etkileyen ve kronik bir durum olarak tanımlanan akciğer hastalığıdır.

Hava yollarının iltihaplanması ve daralması ile karakterize olan astım, nefes almayı zorlaştırır ve kişide tekrarlayan hışırtı, öksürük, göğüs sıkışması ve nefes darlığı gibi belirtilere sebep olur.

Astımın kesin nedenleri tam olarak bilinmese de, genetik ve çevresel faktörlerin birleşimiyle ortaya çıktığı düşünülmektedir.

Astım öyküsü ailede bulunan bireylerde, bu durumun gelişme riski daha yüksektir.

ASTIM BELİRTİLERİ NELERDİR?

Nefes Darlığı: Fiziksel aktivite esnasında veya geceleyin astım hastaları sıklıkla nefes almakta güçlük çekerler.

• Hırıltı: Nefes alıp verirken duyulan yüksek perdeli ıslık benzeri ses. Astımın en bilinen belirtilerinden biridir.

• Öksürük: Özellikle gece veya sabahın erken saatlerinde meydana gelen sürekli öksürük.

• Göğüs Sıkışması: Göğüste sıkışma veya ağırlık hissi.

• Mukus Artışı: Astım, mukus (balgam) üretimini artırabilir ve bu da öksürük ve nefes alma güçlüğüne yol açabilir.

• Uykusuzluk: Astım semptomları genellikle gece saatlerinde kötüleşir ve bu da uykusuzluğa sebep olabilir.

• Alevlenmeler veya Ataklar: Astım atakları, nefes almayı oldukça güçleştiren ve acil müdahale gerektiren şiddetli belirti dönemleridir.

ASTIM ÖKSÜRÜĞÜNE NE İYİ GELİR?

Astım öksürüğü, doktor tavsiyesiyle kullanılan ilaçlarla, iltihabın azaltılması ve hava yollarının genişletilmesi yoluyla kontrol altına alınabilir. Astımı tetikleyen faktörlerin belirlenip bu faktörlerden uzak durulması önemlidir. İyi bir iç hava kalitesi ve nem oranının korunması, yeterli sıvı tüketimi ve düzenli nefes egzersizleri yapmak öksürük semptomlarını hafifletebilir. Eğer öksürük devam ederse veya şiddetlenirse, astım yönetim planının bir sağlık profesyoneli tarafından gözden geçirilmesi ve gerekirse ayarlanması önerilir.