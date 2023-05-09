150 milyon doları tereyağından kıl çeker gibi çarptı kaçtı. Böyle bir yöntem kimin aklına gelirdi ki...

İtalya'nın dünyaca ünlü lüks yat üreticisi Azimut'un bir dönem Türkiye distribütörlüğünü yapan işadamı Moris Algazi yeni bir dolandırıcılık olayına karıştı.

Sabah gazetesinden Atakan Irmak'ın haberine göre; aralarında teknik direktör Volkan Demirel'in de olduğu tekne almak isteyen müşterileri yaklaşık 20 milyon dolar dolandırdığı, bankalardan da 30 milyon dolar çekerek yurtdışına gittiği iddia edilen Algazi, 2014'te finansal kiralama sözleşmesiyle "Azimut 70" marka yat kiraladı. Ancak borcunu ödemeyince şirket sözleşmeyi iptal ederek yatı geri istedi. Yat teslim edilmeyince Algazi hakkında "güveni kötüye kullanma" suçundan 7 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

Yeni çıkan dolandırıcılık iddiasına göre ise Algazi, 2016'da Garanti Finansal Kiralama'dan "Yat ve tekne alacağım" iddiasıyla yaklaşık 7 milyon euro (150 milyon TL) kredi aldı. Yatları da İstanbul merkezli Sales Office Marine'den alacakmış gibi gösterdi. Şirket, yatların gerçekten var olup olmadığıyla ilgili yat şirketiyle irtibata geçti ancak hiçbir teknenin yapılmadığını belirledi. Şirketin şikâyeti üzerine savcılığın başlattığı soruşturmada, teknelere dair sahte fatura ve evrak düzenlenip finans şirketlerinden para alındığı saptandı.

KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARILDI

Firari Algazi'nin ifadesini alamayan savcılık, "özel belgede sahtecilik" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçları kapsamında 7 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlanan Algazi hakkında kırmızı bültenle arama kararı çıkarıldı. Belçika'da bulunduğu tespit edilen Algazi'nin yazışmalar neticesinde Türkiye'ye iade edilmesine karar verildi.