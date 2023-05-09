150 milyon doları tereyağından kıl çeker gibi çarptı kaçtı. Böyle bir yöntem kimin aklına gelirdi ki...

Yat üreticisi Moris Algazi’nin sahte fatura ve evrakla kendini yat almış gibi gösterip finans şirketini 7 milyon euro dolandırdığı ortaya çıktı. Belçika, kırmızı bültenle aranan Algazi’yi iade edecek.

150 milyon doları tereyağından kıl çeker gibi çarptı kaçtı. Böyle bir yöntem kimin aklına gelirdi ki...

İtalya'nın dünyaca ünlü lüks yat üreticisi Azimut'un bir dönem Türkiye distribütörlüğünü yapan işadamı Moris Algazi yeni bir dolandırıcılık olayına karıştı.

Sabah gazetesinden Atakan Irmak'ın haberine göre; aralarında teknik direktör Volkan Demirel'in de olduğu tekne almak isteyen müşterileri yaklaşık 20 milyon dolar dolandırdığı, bankalardan da 30 milyon dolar çekerek yurtdışına gittiği iddia edilen Algazi, 2014'te finansal kiralama sözleşmesiyle "Azimut 70" marka yat kiraladı. Ancak borcunu ödemeyince şirket sözleşmeyi iptal ederek yatı geri istedi. Yat teslim edilmeyince Algazi hakkında "güveni kötüye kullanma" suçundan 7 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

Yeni çıkan dolandırıcılık iddiasına göre ise Algazi, 2016'da Garanti Finansal Kiralama'dan "Yat ve tekne alacağım" iddiasıyla yaklaşık 7 milyon euro (150 milyon TL) kredi aldı. Yatları da İstanbul merkezli Sales Office Marine'den alacakmış gibi gösterdi. Şirket, yatların gerçekten var olup olmadığıyla ilgili yat şirketiyle irtibata geçti ancak hiçbir teknenin yapılmadığını belirledi. Şirketin şikâyeti üzerine savcılığın başlattığı soruşturmada, teknelere dair sahte fatura ve evrak düzenlenip finans şirketlerinden para alındığı saptandı.

KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARILDI

Firari Algazi'nin ifadesini alamayan savcılık, "özel belgede sahtecilik" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçları kapsamında 7 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlanan Algazi hakkında kırmızı bültenle arama kararı çıkarıldı. Belçika'da bulunduğu tespit edilen Algazi'nin yazışmalar neticesinde Türkiye'ye iade edilmesine karar verildi.

0x0-moris-algaziden-yat-alma-bahanesiyle-150-milyon-tllik-vurgun-hakkinda-kirmizi-bulten-cikarildi-1683603848428.jpg

0x0-moris-algaziden-yat-alma-bahanesiyle-150-milyon-tllik-vurgun-hakkinda-kirmizi-bulten-cikarildi-1683603842735.jpg

Öne Çıkanlar
AKP Türkiyesi'nde doktorlar da taşeron oldu
AKP Türkiyesi'nde doktorlar da taşeron oldu
Erdoğan'ın tekrar dile getirdiği Dolmabahçe'de içki içildi yalanını Tolga Şahin ilk FETÖ medyasının ortaya attığını yazdı
Erdoğan'ın tekrar dile getirdiği Dolmabahçe'de içki içildi yalanını Tolga Şahin ilk FETÖ medyasının ortaya attığını yazdı
Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman? Üç Kız Kardeş 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman? Üç Kız Kardeş 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Seçim günü yasakları neler? 2023 seçim yasakları başladı mı ne zaman bitecek?
Seçim günü yasakları neler? 2023 seçim yasakları başladı mı ne zaman bitecek?
15 Mayıs’ta okullar tatil mi? Milli Eğitim Bakanlığı okullar için ne dedi?
15 Mayıs’ta okullar tatil mi? Milli Eğitim Bakanlığı okullar için ne dedi?
Seçmen kağıtları ne zaman dağıtılacak? Seçmen kağıdı nereden alınır?
Seçmen kağıtları ne zaman dağıtılacak? Seçmen kağıdı nereden alınır?
Son Haberler
Köylüler hayatlarını kurtardı. İsim babaları veteriner oldu Güncel
Köylüler hayatlarını kurtardı. İsim babaları veteriner oldu
Genegerçekotu kabızlığa iyi geliyor Şifalı Bitkiler
Genegerçekotu kabızlığa iyi geliyor
EYT'lilerin bayram ikramiyeleri bugün hesaplara yatıyor Ekonomi
EYT'lilerin bayram ikramiyeleri bugün hesaplara yatıyor
İmamoğlu’na taş atanlardan biri istihbaratçı çıktı. İktidar medyası yaftayı hemen yapıştırdı Güncel
İmamoğlu’na taş atanlardan biri istihbaratçı çıktı. İktidar medyası yaftayı hemen yapıştırdı
Galatasaray'da şampiyonluk hesapları devam ediyor Spor
Galatasaray'da şampiyonluk hesapları devam ediyor
Elazığ’da trafik kazası: 2 yaralı Güncel
Elazığ’da trafik kazası: 2 yaralı
Küresel piyasalar ABD'deki borç krizine odaklandı Dünya
Küresel piyasalar ABD'deki borç krizine odaklandı