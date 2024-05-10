'İsmail Kartal emekli oldu'

Konyaspor beraberliğiyle tüm tepkileri üzerine çeken İsmail Kartal hakkında gazeteci Murat Aşık'tan çok sert sözler geldi.

Aşık İsmail Kartal'ın Konyaspor maçında emekli olduğunu söyledi.

İŞTE MUTRAT AŞIK'IN GÜNDEM YARATAN SÖZLERİ:

İsmail Kartal, Konyaspor maçında jübile yaptı!

Konyaspor maçının 81. dakikası İsmail Kartal’ın teknik direktörlüğünün jübilesidir.

İsmail Kartal’ın teknik direktörlük aklı futbolla olan ilişkisini bitirmiştir.

Sen gole ihtiyacın varken saha içinde kaçan tüm gollerde bugün 3-4 tane net kaçan pozisyonların asistini Tadic yaparken sen suçluyu Tadic olarak bulup çıkarırsan…

Tadic - Serdar Dursun değişikliğiyle İsmail Kartal futbolla olan ilişkisini bitirdi.

Fenerbahçe takımını yan yana koyalım koşturalım dersek en ağır 3-4 oyuncudan birinden bahsediyoruz.