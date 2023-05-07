150 milyon liralık "Ayçiçeği yağı" dolandırıcılığına 12 tutuklama

Adana merkezli 9 ilde çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin, yurt dışındaki bazı firmaları ayçiçeği yağı satma vaadiyle 150 milyon lira dolandırdığı iddia edildi.

150 milyon liralık "Ayçiçeği yağı" dolandırıcılığına 12 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince, yurt dışındaki bazı firmaları ayçiçeği yağı satma vaadiyle 150 milyon lira dolandırdığı iddia edilen suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 37 zanlının işlemleri tamamlandı.

Zanlılardan 6'sı savcılık talimatıyla emniyetteki ifadelerinin ardından salıverildi, diğerleri adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi hakimliğe çıkarılan zanlılardan suç örgütü elebaşı olduğu öne sürülen Sait Y. ile oğlu Mehmet Turbe Y'nin de arasında bulunduğu 12'si tutuklandı, 19'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Polis, adreslerinde bulunamayan 12 şüpheliyi yakalamak için de çalışmalarını sürdürüyor.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca, bir Fransız firmasının yaklaşık 8 ay önce 2,5 milyon dolar ve 3,5 milyon avro dolandırıldığı yönündeki şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

KOM Şubesi ekipleri, Adana merkezli 9 ilde düzenledikleri eş zamanlı operasyonla suç örgütü elebaşı olduğu öne sürülen Sait Y. ile oğlu Mehmet Turbe Y'nin de arasında olduğu 37 şüpheliyi, "nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" iddiasıyla gözaltına almıştı.

Şüphelilerin adreslerinde ve araçlarında yapılan aramalarda, 5 altın yüzük, 13 kol saati, 19 bin avro, 15 bin dolar, 16 çeyrek altın ve tamamı altın 23 bilezik, 2 tespih, küpe, kolye ucu ile çok sayıda senet ve ödeme makbuzu ele geçirilmişti.

Öte yandan, suçtan elde edildiği değerlendirilen, şüphelilerin hesaplarındaki 50 milyon lira ile İstanbul, Mersin ve Şırnak'ta 7 daire, 5 araç ve 763 metrekare arsaya tedbir kararı koydurulduğu bildirilmişti.

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