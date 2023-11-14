150 polis 600 saat görüntü izledi katil zanlısını yakaladı

İzmir'in Buca ilçesinde, bir araca yönelik düzenlenen ve 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı silahlı saldırı olayında şüpheli, 150'ye yakın güvenlik kamerasının 600 saatlik görüntüsü izlenerek yakalandı.

KAYNAK: İHA
150 polis 600 saat görüntü izledi katil zanlısını yakaladı

İHA'nın haberine göre, olay, dün, saat 09.00 sıralarında Kozağaç Mahallesi 232. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, 35 DJE 93 plakalı hafif ticari araca yaklaşan motosikletli Ö.M. (26), yanındaki tabancayla araçta bulunan şahıslara ardarda ateş etti.

Araçta bulunan E.G. (25), Altay A. (22) ve ağabeyi Çağatay Arpaz (33) vücutlarına isabet eden mermiler ile yaralandı. Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirirken, şüpheli hızla olay yerinden kaçtı.

TABANCASIYLA YAKALANDI

İhbar üzerine gelen polis ekiplerince çevre güvenliği alınırken, sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemelerde Çağatay Arpaz’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Arpaz’ın kardeşi Atay A. ile arkadaşı E.G., yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hastanedeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Cinayet Büro Amirliğince olayın aydınlatılmasına yönelik yapılan çalışmalarda; 150'ye yakın güvenlik kamerasının 600 saatlik görüntüsü izlenerek olayı gerçekleştiren kişinin motosikleti kullanan Ö.M. (26) olduğu tespit edildi.

Olaydan sonra üç farklı araç değiştirerek Ürkmez Mevkiisine saklandığı tespit edilen zanlı, gece saatlerinde yapılan operasyonda suç aleti tabanca ile birlikte yakalandı. Şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

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