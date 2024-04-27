Tadic'ten Galatasaray taraftarını mest eden itiraf

Süper Lig’de 2-1 kazanılan Beşiktaş derbisinin ardından konuşan Dusan Tadic çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Batshuayi’nin golündeki asisti ile ilgili konuşan Tadic, "Kaptanlık önemli değil, kolumda bant olmasa bile aynı şeyleri yapmaya devam edeceğim. Ben takımın liderlerinden biriyim, lider biri olunca en iyisini yapmak durumundasınız" dedi.



Daha güçlü oynamaları gerektiğini vurgulayan Tadic, "Kırmızı karttan sonra biz de yavaşladık. İkinci golü bulmamız lazımdı, daha güçlü oynamamız lazımdı. 2-1'den sonra biraz gerildik. Taraftarlarımız mutlu ettiğimiz için mutluyuz" ifadelerini kullandı.

Şampiyonluk yarışında Galatasaray’ın bir adım önde olduğunu söyleyen Tadic, "Şampiyonluk yarışında ipler bizim elimizde değil, Galatasaray'ın elinde. Bizim yapmamız gereken şey bu 4 maçı da kazanmaya çalışmak. Rakibimizin de puan kaybetmesini umuyoruz. Onlar da güçlü bir takım. Bizim yapmamız gereken şey sonuna kadar inanmak ve mücadele etmek" dedi.