İsmail Kartal kara haberi verdi. 'Çok üzgünüz' diyerek açıkladı

Fenerbahçe; Beşiktaş derbisini 2-1'lik skorla kazandı, Galatasaray'ı takibe devam etti. Sarı-Lacivertli ekipte son dönemde eleştiri oklarının hedefinde olan teknik direktör İsmail Kartal, galibiyet nedeniyle mutlu olduklarını, ancak İsmail Yüksek'in sakatlığıyla morallerinin bozulduğunu açıkladı.

Tecrübeli hoca, "Oyuncularım ne istediysem hepsini çok iyi yaptılar. İlk 15-20 dakikada yüzde yüz 3-4 pozisyonumuz var. Çok tempolu, çok coşkulu ve yüksek enerjiyle başladık. Bu oyunumuz, tribünleri motive etti. Onlar da çok iyi destekledi. Rakip 25. dakikada 10 kişi kaldı ve 30'da biz gol bulduk. Golden sonra rakip takım gömüldü, bizim oyunumuz üretkenlik anlamında düştü, daha az pozisyon oldu. Beşiktaş'ın geçmişte 10 kişi kalmasına rağmen buradan puanla ayrıldığını söyledik devrede. İkinci golü bulduk, 3-4 olabilirdi. Kazanmasını bildik. Yolumuza devam ediyoruz." dedi.

Karşılaşmada 15. dakikada sakatlanıp sedye ile oyunu terk eden İsmail Yüksek konusunda da konuşan Kartal, "İsmail'e üzgünüz. Ayağında bir sakatlık var. Mecburi bir değişiklik yaptı. Sağlık ekibimiz uğraşıyor. Sonuçları yarın sağlık ekibinden öğreneceğiz. Şu an belli bir şey yok." dedi.

Edin Dzeko'nun karşılaşmaya yedek başlaması ile ilgili gelen bir soruya da yanıt veren İsmail Kartal, "Biz bir takımız. Herkesin birbirine saygısı var. Batshuayi'nin oynamasının daha doğru olacağını düşündük. Hafta içinde de antrenmanlarda iyi performans ortaya koydu. Tercimiz Batshuayi'ydi" ifadesini kullandı.