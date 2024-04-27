İrfan Can Kahveci: Bakacağız

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İrfan Can Kahveci: Bakacağız
Fenerbahçe'nin yıldızı İrfan Can Kahveci, Galatasaray ile devam eden şampiyonluk mücadelesi üzerine ilginç bir çıkış yaptı.

İrfan Can Kahveci, Beşiktaş ile oynanan derbi maçının sonrasında yaptığı açıklamada, "Sporcularımızdan iki Buse Naz Çakıroğlu Avrupa Şampiyonu oldu. Fenerbahçe olarak her branşta zirveye oynuyoruz," ifadelerini kullandı.

Beşiktaş derbisini değerlendiren Kahveci, "Maça iyi bir başlangıç yaptık. Rakibimiz on kişi kalınca oyun kalitemizi sergilemeye çalıştık. 2-0 öne geçtikten sonra daha iyi performans sergileyebilirdik. Bu durumdan dersler çıkaracağız," şeklinde konuştu.

"BAKACAĞIZ"

Şampiyonluk yarışı ile ilgili sorulan soruya ise Kahveci, "Her maçı kazanmayı hedefliyoruz. Her karşılaşmayı kazanıp, sonuçlara göre hareket edeceğiz. Bakacağız" ifadeleriyle cevap verdi.

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