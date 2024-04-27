Akdeniz ve Ege'deki yaban hayatı fotokapanlara yansıdı

Kaynak: AA
Akdeniz ve Ege'deki yaban hayatı fotokapanlara yansıdı
Ege ve Akdeniz bölgelerine Anadolu Parsı'nı araştırmak için kurulan fotokapanlarla, yaban hayvanların görüntüleri kaydedildi.

TÜBİTAK tarafından desteklenen, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Tarım ve Orman Bakanlığı, Doğa ve Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü ve Kazancı Holding işbirliğiyle yürütülen "Anadolu Parsı'nın araştırılması" projesi kapsamında Ege ve Akdeniz bölgelerindeki bazı illere fotokapanlar kuruldu. Kurulan fotokapanlara boz ayı, kurt, tavşan, vaşak, yaban keçisi gibi çeşitli hayvanlar yansıdı.

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Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Orman Fakültesi Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yasin Ünal, fotokapanlardan güzel görüntüler elde etmeye başladıklarını belirterek, "Fotokapanlara ülkemizin çok çok değerli yaban hayvanları yansıdı." diye konuştu.

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