Çevre gönüllüleri Tunca Nehri'ni temizledi

Kaynak: AA
Çevre gönüllüleri Tunca Nehri'ni temizledi
Edirne'de çevre gönüllüleri Tunca Nehri ve çevresinde bulunan çöpleri topladı.

Edirne'de çevre gönüllüleri, Tunca Nehri ve çevresinde temizlik çalışması yaptı. Plastiğe karşı mücadele kampanyası başlatan Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü öğretim görevlisi İspanyol Begona Rodriguez ve çevre gönüllüleri, nehir kenarında bir araya gelip çevredeki çöpleri topladı.

Kanoya binen bir çevre gönüllüsü, köpeğiyle birlikte suyun içindeki plastik ve cam şişeleri elindeki sopa yardımıyla kıyıya çıkardı. Çevre gönüllüleri, topladıkları çöpleri poşetleyerek temizlik ekiplerine teslim etti.

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