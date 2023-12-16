İzleyiciler 16 Aralık Cumartesi TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 16 Aralık Cumartesi ‘televizyonda ne var, yayın akışı nasıl’ gibi soruları yanıtladık. Peki, 16 Aralık Cumartesi TV yayın akışında ne var? 16 Aralık Cumartesi bugün hangi diziler var?
Cumartesi televizyon kanallarında birbirinden farklı programlar yayın akışında yer alıyor. 16 Aralık Cumartesi yayın akışını izleyiciler için listeledik. Peki, 16 Aralık Cumartesi TV yayın akışında ne var? 16 Aralık Cumartesi bugün hangi diziler var?
16 ARALIK CUMARTESİ YAYIN AKIŞINDA NE VAR?
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:15 Bir Yuvam Olsun
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Aile
15:45 Ne Gemiler Yaktım
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Sandık Kokusu
02:30 Ne Gemiler Yaktım
ATV YAYIN AKIŞI
07:30 ATV’de Hafta Sonu
10:00 Ateş Kuşları
13:00 Altın Kafes
16:00 Ben Bu Cihana Sığmazam
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kardeşlerim
00:20 Safir
03:20 Ben Bu Cihana Sığmazam
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Yabancı Damat
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 Dilek Taşı
16:15 Üç Kız Kardeş
18:30 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Buz Devri 4: Kıtalar Ayrılıyor (Yabancı Sinema)
21:45 Buz Devri 4: Kıtalar Ayrılıyor (Yabancı Sinema)
23:30 Arka Sokaklar
02:15 Poyraz Karayel
FOX TV YAYIN AKIŞI
07:30 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Memet Özer İle Mutfakta
12:15 Kamera Arkası
13:00 Adım Farah
14:30 Hudutsuz Sevda
16:30 Şahane Hayatım
19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Adım Farah
00:00 Kirli Sepeti
02:45 Adım Farah
05:15 Kefaret
06:00 Yabani
STAR TV YAYIN AKIŞI
06:00 Gizemli Geçit (Yabancı Sinema)
08:30 Dr. Özgür Koldaş İle Sağlık Gündemi
09:30 Gizemli Geçit (Yabancı Sinema)
11:30 Sakla Beni
13:50 Yerli Dizi Tekrar
16:00 Ömer
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Hayalimdeki Düğün (Yabancı Sinema)
22:15 Hayalimdeki Düğün (Yabancı Sinema)
00:15 Belalı Tanık (Yabancı Sinema)
TV8 YAYIN AKIŞI
08:45 Süper Bir Takım
09:00 Kral Şakir: Mikrop Avcıları & Cumburlop (Yerli Sinema)
12:30 Gazete Magazin
17:15 MasterChef Türkiye All Star
20:00 MasterChef Türkiye All Star
00:15 Gazete Magazin