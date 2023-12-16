İzleyiciler 16 Aralık Cumartesi TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 16 Aralık Cumartesi ‘televizyonda ne var, yayın akışı nasıl’ gibi soruları yanıtladık. Peki, 16 Aralık Cumartesi TV yayın akışında ne var? 16 Aralık Cumartesi bugün hangi diziler var?

Cumartesi televizyon kanallarında birbirinden farklı programlar yayın akışında yer alıyor. 16 Aralık Cumartesi yayın akışını izleyiciler için listeledik. Peki, 16 Aralık Cumartesi TV yayın akışında ne var? 16 Aralık Cumartesi bugün hangi diziler var?

16 ARALIK CUMARTESİ YAYIN AKIŞINDA NE VAR?

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:15 Bir Yuvam Olsun

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Aile

15:45 Ne Gemiler Yaktım

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Sandık Kokusu

02:30 Ne Gemiler Yaktım

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV’de Hafta Sonu

10:00 Ateş Kuşları

13:00 Altın Kafes

16:00 Ben Bu Cihana Sığmazam

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kardeşlerim

00:20 Safir

03:20 Ben Bu Cihana Sığmazam

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 Dilek Taşı

16:15 Üç Kız Kardeş

18:30 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Buz Devri 4: Kıtalar Ayrılıyor (Yabancı Sinema)

21:45 Buz Devri 4: Kıtalar Ayrılıyor (Yabancı Sinema)

23:30 Arka Sokaklar

02:15 Poyraz Karayel

FOX TV YAYIN AKIŞI

07:30 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Memet Özer İle Mutfakta

12:15 Kamera Arkası

13:00 Adım Farah

14:30 Hudutsuz Sevda

16:30 Şahane Hayatım

19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Adım Farah

00:00 Kirli Sepeti

02:45 Adım Farah

05:15 Kefaret

06:00 Yabani

STAR TV YAYIN AKIŞI

06:00 Gizemli Geçit (Yabancı Sinema)

08:30 Dr. Özgür Koldaş İle Sağlık Gündemi

09:30 Gizemli Geçit (Yabancı Sinema)

11:30 Sakla Beni

13:50 Yerli Dizi Tekrar

16:00 Ömer

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Hayalimdeki Düğün (Yabancı Sinema)

22:15 Hayalimdeki Düğün (Yabancı Sinema)

00:15 Belalı Tanık (Yabancı Sinema)

TV8 YAYIN AKIŞI

08:45 Süper Bir Takım

09:00 Kral Şakir: Mikrop Avcıları & Cumburlop (Yerli Sinema)

12:30 Gazete Magazin

17:15 MasterChef Türkiye All Star

20:00 MasterChef Türkiye All Star

00:15 Gazete Magazin