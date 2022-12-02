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16 ilde eş zamanlı ''hayali ihracat'' operasyonu: 40 gözaltı 

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ‘hayali ihracat yöntemiyle kaçakçılık’, ‘rüşvet’ suçlarıyla ilgili 16 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 40 şüpheli gözaltına alındı.   

Haber Giriş: 2 Aralık 2022 Cuma - 20:23
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16 ilde eş zamanlı ''hayali ihracat'' operasyonu: 40 gözaltı 

16 ilde eş zamanlı ''hayali ihracat'' operasyonu: 40 gözaltı 
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Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ‘Hayali ihracat yöntemiyle kaçakçılık’, ‘Resmi belgede sahtecilik’ ve ‘rüşvet’ suçlarıyla ilgili yürütülen soruşturma çerçevesinde kamuyu yüklü miktarda zarara uğrattığı tespit edilen, aralarında firma sahipleri, gümrük müşavirleri ve gümrük memurlarının da bulunduğu 53 şüpheliye yönelik 16 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda 40 şüpheli yakalanırken firari şüphelilere yönelik yakalama çalışmaları devam ediyor. 

Kamuyu zarara uğrattığı tespit edilen şüphelilerin mal varlıklarına Küçükçekmece Sulh Ceza Hakimliği tarafınca el konulurken Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada soruşturmanın tüm yönleriyle ve titizlikle devam ettiği belirtildi. 
    

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