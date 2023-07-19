16 yaşındaki çocuğun kahreden sonu

Sakarya’da 16 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı. Yaklaşık 50 metre savrulan Ebubekir Kılıç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

KAYNAK: İHA
16 yaşındaki çocuğun kahreden sonu

Kahreden kaza, Karasu-Kocaali yolu Ankara Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kocaali istikametinden Karasu yönüne doğru seyir halinde olan A.Ç. idaresindeki 54 PN 861 plakalı Opel marka otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen 16 yaşındaki Ebubekir Kılıç’a çarptı.

Çarpmanın etkisi ile yaklaşık 50 metre kadar savrulan çocuk, ağır yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerince yaralanan otomobil sürücüsü A.Ç. ile Ebubekir Kılıç hastaneye kaldırıldı.

Karasu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Ebubekir Kılıç, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Tatil için Karasu’da bulunan yazlıklarına geldikleri öğrenilen aile ise acı haberi alınca sinir krizleri geçirdi. Konuya ilişkin inceleme başlatıldı.

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