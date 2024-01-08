16 yaşındaki çocuk babasına kızıp evi ateşe verdi: Kardeşinin ölümüne sebep oldu

Kaynak: DHA
16 yaşındaki çocuk babasına kızıp evi ateşe verdi: Kardeşinin ölümüne sebep oldu
Manisa’da Afgan uyruklu R.A. babasına sinirlenip evde yangın çıkardı, kardeşi çıkan yangında hayatını kaybetti.

Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde bir çiftlikte çobanlık yapan Afganistan uyruklu bir ailenin yaşadığı evde yangın çıktı. Yangını, babasına kızan 16 yaşındaki R.A.’nın çıkardığı öğrenildi. Kısa sürede yayılan alevlere, itfaiye ekipleri müdahale etti.

Yangından etkilenen biri çocuk 3 kişi, çevredeki hastanelere sevk edildi. Manisa Şehir Hastanesi’ne kaldırılan 12 yaşındaki Narges A.’nın vücudunun yüzde 99’unun yandığı iletildi. 12 yaşındaki çocuk, Şehir Hastanesi’nde yapılan ilk müdahalenin ardından Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Narges A., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

R.A. KARDEŞİNİN CENAZESİNE KATILMADI

Şehzadeler İlçe Jandarma Komutanlığı, yangınla ilgili başlattığı çalışmada, yangın sırasında yaralanan ve hastanedeki tedavisinin ardından taburcu olan ağabey R.A.’nın ortadan kaybolduğunu fark etti. R.A.’nın, kardeşinin cenazesine katılmadığını tespit eden jandarma ekipleri, baba Dadallah A., anne Fetamef A. ve R.A.’yı gözaltına aldı.

Yapılan sorguda, R.A.’nın babasıyla tartıştıktan sonra eve benzip döküp yaktığı açığa çıktı. Kardeşinin ölümüne sebep olan R.A., kasten öldürme suçundan tutuklandı.

Baba Dadallah A. ve anne Fetamef A. hakkında ise yalan beyan verdikleri gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

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