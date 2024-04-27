Afyonkarahisar'da Gazze'ye destek için "sessiz yürüyüş" yapıldı

İmaret Camisi'nin bahçesinde toplanan grup, ellerinde Türk ve Filistin bayrakları ile İsrail aleyhinde çeşitli yazıların yer aldığı dövizlerle Zafer Meydanı'na yürüdü.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından grup adına açıklamalarda bulunan Serkan Eray Özsoy, Türkiye'deki doktorlar ve sağlık çalışanları olarak 'Sessiz Yürüyüş"lerinin 24. haftasında tekrar Gazze'yi hatırlamak ve hatırlatmak için bir araya geldiklerini belirtti.

Bugünlerde Gazze'de ayakta kalan sadece 3-4 hastane kaldığını aktaran Özsoy, Gazze'deki durumun kelimenin tam manasıyla bir soykırım olduğunu vurguladı.

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Boykotun gevşetilmemesi ve alışkanlık haline getirildiğinde kazananın mazlumlar olacağını belirten Özsoy, şu ifadeleri kullandı:

"Bu minvalde tüm hekimleri, sağlık çalışanlarını ve bütün vicdan sahibi insanları harekete geçmeye, bu onurlu yürüyüşte yer alarak zulme karşı durmak adına 'sessiz yürüyüş' kervanımızda ses olmaya davet ediyoruz. Dünya yeni bir bahara gebeyken biz vicdanımızla, şuurumuzla, duamızla, eylemimizle Gazze'deki kardeşlerimizin yanındayız ve yanında olmaya devam edeceğiz."