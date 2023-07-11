16 yaşındaki kız çocuğu babasını bıçakla yaraladı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, düğünde tartıştığı A.H.'yi (10) darbedip, ardından babası Levent H.'yi (40) bıçakla yaralayan 16 yaşındaki kız çocuğu M.İ., olay yerinden kaçtı.

16 yaşındaki kız çocuğu babasını bıçakla yaraladı

DHA'nın haberine göre; saat 23.00 sıralarında İnegöl ilçesine bağlı Orhaniye Mahallesi, Uncu Sokakta düzenlenen düğünde yaşanan olayda, M.İ., iddiaya göre, A.H.’ye tokat attı. Olayı gören baba Levent H., oğlunu darbeden M.İ.'ye tepki gösterdi. Tartışma sırasında M.İ., yanında bulunan bıçakla Levent H.’yi göğsünden yaralayarak olay yerinden kaçtı. Davetliler durumu polis ekiplerine bildirirken Levent H., özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi’ne götürüldü. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.

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DÜĞÜN DEVAM ETTİ

Levent H.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekiplerinin olay yerinde inceleme yaptığı sırada düğünün kaldığı yerden devam etmesi ise dikkat çekti. Polis, olay yerinden kaçan M.İ.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

3 AY ÖNCE DE BİR ÇOCUĞU BIÇAKLAMIŞ

Öte yandan M.İ.'nin, 21 Nisan’da İnegöl ilçesi, Kemalpaşa Mahallesi’nde bulunan Kültürpark’ta tartıştığı R.C.'yi de bacağından bıçakladığı, kısa süre sonra yakalandığı, çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldığı öğrenildi. (DHA)

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