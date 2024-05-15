Aziz Yıldırım Beşiktaş'ı karıştırdı

Haziran ayındaki seçimde Ali Koç'un karşısına çıkacak olan Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe başkanlığına aday olması, sadece Fenerbahçe'de değil, Beşiktaş'ta da dikkat çekici toplantıların yapılmasına sebep oldu.

Yıldırım'ın adaylığı iki farklı açıdan ele alındı:

1. Ali Koç'un Fenerbahçe'ye yaptığı sponsorluklar nedeniyle Rahmi Koç da Beşiktaş'a sponsor olmaktaydı. Eğer Ali Koç sponsorlukları geri çekerse, Rahmi Koç da aynı adımı atabilir.

2. Ali Koç'un Fenerbahçe'den çekilecek sponsorluklar Beşiktaş'a yönlendirilebilir. Rahmi Koç, bu sponsorlukların hepsini desteklediği takıma aktarma potansiyeline sahip.

Hasan Arat'ın Aziz Yıldırım ile olan dostluğu uzun yıllara dayanıyor. Efsane Başkan Süleyman Seba'nın yönetiminde görev yaparken Yıldırım ile sık sık bir araya geldiği biliniyor.

Hasan Arat'ın TFF ile olan mücadelesinde Ali Koç ile birlikte hareket etmesi de dikkatlerden kaçmadı.

Hatta Mehmet Büyükekşi'nin istifasını talep eden grup içinde önemli bir figürdü.

Ancak, son zamanlarda TFF'nin Riva tesislerinde Mehmet Büyükekşi ile Türkiye Kupası finalinin yapılacağı yer hakkında görüşmelere katılması gözlerden kaçmadı.

Beşiktaş çevrelerinde, "Arat, Yıldırım'ın adaylığını duydu ve Ali Koç'u bıraktı" şeklinde yorumlar yapılmaya başlandı.