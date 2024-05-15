Biden, Çinlilerin askeri üslere yakın mülk edinmesini yasakladı

Kaynak: Haber Merkezi
Biden, Çinlilerin askeri üslere yakın mülk edinmesini yasakladı
ABD Başkanı Joe Biden tarafından yayınlanan yeni bir kararname ile Çin bağlantılı şirketlerin Wyoming'deki Warren Hava Kuvvetleri Üssü yakınında mülk satın alması yasakladı.

ABD Başkanı Joe Biden, Wyoming eyaletindeki ABD Hava Kuvvetleri Üssü yakınındaki gayrimenkullerin, Çin vatandaşlarına ait bir kripto madencik şirketi olan Mine One Partners Limited de dahil olmak üzere dört şirket tarafından satın alınmasını yasaklayan bir kararname yayınladı.

Kararnamede "Stratejik füze üstleri etrafında yabancıların gayrimenkul alması, casusluk faaliyetlerini kolaylaştırmaktadır. ABD için bir ulusal güvenlik riski taşıyan bu tür uygulamalar bu kararname ile yasaklanmıştır” deniliyor.

Karara göre Amerikan üslerine yakın mülk edinenler, en geç 120 gün içinde mülkünü elden çıkartmak zorunda.

gngxyyyaaaevxv9.jpg

gngxoijagaaxgha.jpg

Son Haberler
Özbek nükleer uzmanlar, Macaristan'da eğitilecek Dünya
Özbek nükleer uzmanlar, Macaristan'da eğitilecek
Aziz Yıldırım kaç Galatasaray şampiyonluğu gördü? Spor
Aziz Yıldırım kaç Galatasaray şampiyonluğu gördü?
Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu genişletme çalışmaları tamamlandı Gündem
Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu genişletme çalışmaları tamamlandı
Ermeni Patrik’in Başsavcı ziyareti tartışma yarattı Gündem
Ermeni Patrik’in Başsavcı ziyareti tartışma yarattı
Ali Koç Aziz Yıldırım'ı Mourinho ile ekarte edecek Spor
Ali Koç Aziz Yıldırım'ı Mourinho ile ekarte edecek
Rolex saati ile meşhur AKP'li vekil: Saraydan talimat alan vekiller değiliz Gündem
Rolex saati ile meşhur AKP'li vekil: Saraydan talimat alan vekiller değiliz