Biden, Çinlilerin askeri üslere yakın mülk edinmesini yasakladı

ABD Başkanı Joe Biden, Wyoming eyaletindeki ABD Hava Kuvvetleri Üssü yakınındaki gayrimenkullerin, Çin vatandaşlarına ait bir kripto madencik şirketi olan Mine One Partners Limited de dahil olmak üzere dört şirket tarafından satın alınmasını yasaklayan bir kararname yayınladı.

Kararnamede "Stratejik füze üstleri etrafında yabancıların gayrimenkul alması, casusluk faaliyetlerini kolaylaştırmaktadır. ABD için bir ulusal güvenlik riski taşıyan bu tür uygulamalar bu kararname ile yasaklanmıştır” deniliyor.

Karara göre Amerikan üslerine yakın mülk edinenler, en geç 120 gün içinde mülkünü elden çıkartmak zorunda.