16 yıl yanında çalıştığı kuyumcuyu dolandırdı

Malatya'da bir 16 yıl boyunca bir kuyumcuda çalışan İ.A. 20 milyon liralık dolandırıcılık yaptı. Çalışanın hem müşterilerin hem de iş yeri hesaplarından dolandırıcılık yaptığı öğrenildi. İşyeri sahibi, dolandırıcılığı fark ettikten sonra çalışan hakkında suç duyurusunda bulundu. Polis ekiplerinin gözaltına aldığı İ.A. çıkarıldığı mahkemede tutuklandıktan bir süre sonra serbest bırakıldı.

8 MİLYONDAN FAZLA PARA KRİTPTO PARAYA AKTARILDI

Olaya dair açıklamalarda bulunan kuyumcu Y.K.'nın Avukatı Emre Apak, "Yaklaşık 1 yıl önce kuyumcular çarşısındaki müvekkilimize ait iş yerinde 16 yıldır çalışan İ.A. uzunca bir süre hem işyeri hem de müşterileri hesaplarındaki paralarını kendi hesabına geçirerek bir suç eylemi içerisinde girdi ve bunu sürekli tekrarlayarak milyonları aşan bir vurguna sebebiyet verdi. Müvekkilimizin şikayeti üzerine gözaltına alınan şahıs suçunu ikrar etti. İfadesinde miktarları netleştiremeyen şahsın bankalardan gelen cevaplarda 8 milyon TL'den fazla bir miktarı kripto para borsasına aktarıldığı tespit edildi. Müvekkilimizin kendi yapmış olduğu hesaplarda ise yaklaşık 10 kilogram altın miktarına denk gelen zararın söz konusu olduğu anlaşıldı. Bunun yanı sıra müşterilerinin tüm zararları müvekkilimiz tarafından karşılandı. Gözaltına alındıktan sonra "Güveni kötüye kullanma" suçunda yargılanarak tutuklanan şahıs çok kısa bir tutukluk süresi sonrası tahliye edildi. İ.A.'nın 6. Asliye Ceza Mahkemesinde tutuksuz olarak yargılanmasına devam edilmekte olup aynı şahıs diğer komşu esnaflardan da paralar alarak dolandırıcılık eylemini icra etmişti bu noktada mağdur esnaflar adına yapmış olduğumuz suç duyuruları da devam etmektedir. Yapmış olduğumuz çalışmalarda şahsın suçtan elde edilen paraları özellikle kripto para borsasında kullandığı ve burada oldukça teknik işlemler gerçekleştirdiği görüldü. Bu noktada konunun araştırılması içinde ayrıca suç duyurusunda bulunduk. İlgili makamlarca kara para konusu da araştırılmaktadır. Beklentimiz önümüzdeki celsede şahsın hem üst sınırdan cezalandırılmasını hem de tutuklanmasını talep edeceğiz umarız adalet yerini bulur" diye konuştu.