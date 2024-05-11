16 yıldır bir kaşık yemek yemedi. Bir yudum su içmedi hala yaşıyor

Ambaw, 10 yaşındayken aniden yemek yeme ve içme ihtiyacının durduğunu ve o günden beri hiçbir şey tüketmediğini belirtti.

Yediği son öğünün mercimek yemeği olduğunu söyleyen Ambaw, "Ailemle birlikte yaşıyordum ve benden kahvaltı yapıp okula gitmemi istediler. Yemek yediğimi söyledim ama aslında yememiştim. Suya ya da herhangi bir yiyeceğe olan iştahımı kaybetmiştim" dedi.

DOKTORLAR ŞAŞKIN: SİNDİRİM SİSTEMİNDE YİYECEK YOK

Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'daki doktorlar tarafından muayene edilen Ambaw, üç yıl süren testler sonucunda sağlığının mükemmel olduğu sonucuna varıldı.

Ancak doktorlar, sindirim sisteminde yiyecek, su veya atık madde bulunmadığını keşfettiler; bu da Ambaw'ın idrar yapma veya dışkılama ihtiyacı olmadığı anlamına geliyordu.

Ambaw, ayrıca Dubai ve Katar'da ruh sağlığı uzmanları tarafından da incelendiğini, ancak herhangi bir sorun tespit edilmediğini ifade etti.

Ailesi için yemek pişirmeye devam ettiğini, ancak kendisinin hiçbir şey yemediğini belirten Ambaw, yaşadıklarını bir mucize olarak görüyor.

Bu olağanüstü hikaye, tıp dünyasında şaşkınlığa neden olmaya devam ediyor.

Muluwork Ambaw'ın yaşamı, bilimin sınırlarını zorlayan bir fenomen olarak kayıtlara geçmiş durumda.