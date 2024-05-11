16 yıldır bir kaşık yemek yemedi. Bir yudum su içmedi hala yaşıyor

Kaynak: Haber Merkezi
16 yıldır bir kaşık yemek yemedi. Bir yudum su içmedi hala yaşıyor
Etiyopya'nın ücra bir köşesinde yaşayan Muluwork Ambaw, 10 yaşından bu yana ne yemek yediğini ne de su içtiğini iddia etti. 16 yıl boyunca hiçbir şey yemeyen ve içmeyen Ambaw, durumunu "Tanrı'nın işi" olarak nitelendirdi.

Ambaw, 10 yaşındayken aniden yemek yeme ve içme ihtiyacının durduğunu ve o günden beri hiçbir şey tüketmediğini belirtti.

Yediği son öğünün mercimek yemeği olduğunu söyleyen Ambaw, "Ailemle birlikte yaşıyordum ve benden kahvaltı yapıp okula gitmemi istediler. Yemek yediğimi söyledim ama aslında yememiştim. Suya ya da herhangi bir yiyeceğe olan iştahımı kaybetmiştim" dedi.

DOKTORLAR ŞAŞKIN: SİNDİRİM SİSTEMİNDE YİYECEK YOK

Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'daki doktorlar tarafından muayene edilen Ambaw, üç yıl süren testler sonucunda sağlığının mükemmel olduğu sonucuna varıldı.

Ancak doktorlar, sindirim sisteminde yiyecek, su veya atık madde bulunmadığını keşfettiler; bu da Ambaw'ın idrar yapma veya dışkılama ihtiyacı olmadığı anlamına geliyordu.

Ambaw, ayrıca Dubai ve Katar'da ruh sağlığı uzmanları tarafından da incelendiğini, ancak herhangi bir sorun tespit edilmediğini ifade etti.

Ailesi için yemek pişirmeye devam ettiğini, ancak kendisinin hiçbir şey yemediğini belirten Ambaw, yaşadıklarını bir mucize olarak görüyor.

Bu olağanüstü hikaye, tıp dünyasında şaşkınlığa neden olmaya devam ediyor.

Muluwork Ambaw'ın yaşamı, bilimin sınırlarını zorlayan bir fenomen olarak kayıtlara geçmiş durumda.

640xauto.webp

640xauto-1.webp

etiyopya-li-genc-kiz-9-yildir-hicbir-sey-9047009-37-o.jpg

etiyopya-li-genc-kiz-9-yildir-hicbir-sey-9047009-8716-o.jpg

etiyopya-li-genc-kiz-9-yildir-hicbir-sey-9047009-7821-o.jpg

etiyopya-li-genc-kiz-9-yildir-hicbir-sey-9047009-9813-amp.jpg

567.jpg

İlgili Haberler
Rus kardeşlerden Bodrum’da sergi!
Rus kardeşlerden Bodrum’da sergi!
En zeki çocuklar bakın hangi ayda doğuyormuş
Son Haberler
Fenerbahçe maçı öncesi uyarı Spor
Fenerbahçe maçı öncesi uyarı
Gerçek bal diye yediğiniz şoke edecek! 50 TL'ye reçel yok Yaşam
Gerçek bal diye yediğiniz şoke edecek! 50 TL'ye reçel yok
Manisa Ülkü Ocakları Başkanı bu fotoğrafı paylaşarak tehdit etti! Sinan Ateş’in ailesinden cevap geldi Gündem
Manisa Ülkü Ocakları Başkanı bu fotoğrafı paylaşarak tehdit etti! Sinan Ateş’in ailesinden cevap geldi
Farklı görüşlerin bakışıyla 100. yılında Cumhuriyet Kitap
Farklı görüşlerin bakışıyla 100. yılında Cumhuriyet
Arka cepte taşınan cüzdanlar hastalık saçıyor. Uzmanlardan kritik uyarılar Sağlık
Arka cepte taşınan cüzdanlar hastalık saçıyor. Uzmanlardan kritik uyarılar
Evinin banyosunda ölü bulundu Gündem
Evinin banyosunda ölü bulundu
Trabzonspor borcunu açıkladı. Üyeler şaştı kaldı Spor
Trabzonspor borcunu açıkladı. Üyeler şaştı kaldı