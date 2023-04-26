161 yıllık sulama kanalı kuraklığa yenik düştü

İspanya'da kuraklık sorunundan dolayı, ülkenin doğusundaki Katalonya bölgesinde 70 bin hektardan fazla tarım arazisine su veren Urgell Kanalları 161 yıldır ilk kez vana kısacak.

161 yıllık sulama kanalı kuraklığa yenik düştü

(AA) Katalonya'nın Lleida kenti yakınlarında bulunan Urgell Kanalları, çiftçileri bu yaz için ekin türlerini değiştirmeye zorlayan kuraklık sorunu nedeniyle sulamada kullanılmayacak.

Tarihinin en büyük kuraklık sorunlarından birini yaşayan Katalonya'da özerk yönetimin Tarım Bakanlığı tarafından yönetilen Urgell Kanallarının kapatılması işlemine bugün başlandığını açıklayan Katalonya özerk hükümet sözcüsü Patricia Plaja, "Geçmişte örneği görülmemiş bir durumla karşı karşıyayız. Kanalın modernleştirilmesi için merkezi hükümet gerekli önlemler almazsa biz elimizden gelen her şeyi yapacağız." dedi.

Bölgede kalan suyun nüfus, sanayi ve hayvanlar için kullanılacağını belirten yetkililer, yaklaşık 77 bin nüfusa içme suyu taşıdığından, belediyelere ikmal garantisi sağlayacak suyun her zaman kanallarda dolaşacağını ifade etti.

Basına verilen bilgilerde, kanalların kapanmasının bölgedeki 20 bin hektarlık tarım alanını etkilemediği, prensipte eylül ayına kadar buraya su verilmesinin garanti edildiği kaydedildi.

Program gereği, 161 yıllık tarihinde ilk defa kapanan kanalların üç haftada bir açılması, normal şartlarda yaz aylarında iki katına çıkan su tüketimini karşılamak için kanalda çit sisteminin kullanılması ve mevcut su rezervinin kışa kadar iki katına çıkarılması öngörülüyor.

Urgell Kanalları Genel Direktörü Xavier Diaz, önümüzdeki haftalarda yağmur yağsa bile sulamaya geri dönülmesinin zor olduğunu, hazırlıkların gelecek yıla göre yapıldığını aktardı.

Diaz, bölgedeki başta elma ve armut olmak üzere meyve ağaçlarının garantili bir hasadı olmadığını, zamanında verilecek su ile sadece yaz sıcağında ağaçların hayatta kalmalarının sağlanacağını ifade etti.

Bölgedeki çiftçiler ise kuraklık sorunundan dolayı büyük endişe duyduklarını belirterek, sulamanın erken kapatılmasından kaynaklanan ekonomik kayıplarının karşılanmasını, su kaynakları yönetim planlarının gözden geçirilmesini, su depolama ve dağıtım altyapısına daha fazla yatırım yapılmasını istedi.

İSPANYA, AB ORTAK TARIM POLİTİKASINDAN YARDIMI EN YÜKSEK DÜZEYE ÇIKARMASINI İSTEDİ

İspanya'daki kuraklık sorunu Katalonya dışında ülkenin diğer bölgelerini de olumsuz etkiliyor.

Sol koalisyon hükümeti, Avrupa Birliğinden (AB) Ortak Tarım Politikası kapsamında "mümkün olan en yüksek düzeyde yardım yapılmasını" talep etti.

Hükümet ayrıca, kuraklık sorunu ve Ukrayna-Rusya savaşının etkilerinden dolayı, mazot ve gübre yardımı yapılacağını duyurduğu çiftçilerden alınan vergilerin 1 milyar 807 milyon avro azaltılacağını açıkladı.

Öne Çıkanlar
Sokak röportajında vatandaş böyle dedi: Mısır'daki köleler bizden iyi
Sokak röportajında vatandaş böyle dedi: Mısır'daki köleler bizden iyi
Yabancı diplomatların Erdoğan raporu ortaya çıktı. Ankara’dan kendi ülkelerine bu raporu geçiyorlar
Yabancı diplomatların Erdoğan raporu ortaya çıktı. Ankara’dan kendi ülkelerine bu raporu geçiyorlar
İşte günün sokak röportajı: Mikrofon uzatılan teyze iktidara eğitim dersi verdi
İşte günün sokak röportajı: Mikrofon uzatılan teyze iktidara eğitim dersi verdi
Siyasetçilere ve ünlülere Twitter darbesi. Alınan karar isyan ettirecek
Siyasetçilere ve ünlülere Twitter darbesi. Alınan karar isyan ettirecek
Demiryolları özelleştiriliyor. Seçim öncesi raylar yandaşlara kıyak için döşeniyor. Cumhuriyetin bir köklü kurumu daha satılacak
Demiryolları özelleştiriliyor. Seçim öncesi raylar yandaşlara kıyak için döşeniyor. Cumhuriyetin bir köklü kurumu daha satılacak
Genç vatandaş 'Erdoğan giderse ülkede kriz çıkar' diyenlere böyle cevap verdi
Genç vatandaş 'Erdoğan giderse ülkede kriz çıkar' diyenlere böyle cevap verdi
Son Haberler
Küçük çocuk babasının kullandığı aracın altında can verdi Yaşam
Küçük çocuk babasının kullandığı aracın altında can verdi
AKP’li Cevdet Yılmaz'dan Kızılay Başkanı’na ‘istifa’ çağrısı: Etmezse dernek gereğini yapacaktır Güncel
AKP’li Cevdet Yılmaz'dan Kızılay Başkanı’na ‘istifa’ çağrısı: Etmezse dernek gereğini yapacaktır
Ceyda Düvenci'den 'Sakız Bey' itirafı. 6 ay boyunca fark etmemiş Magazin
Ceyda Düvenci'den 'Sakız Bey' itirafı. 6 ay boyunca fark etmemiş
Adana'da düğünde bıçaklı kavga: 10 yaralı Yaşam
Adana'da düğünde bıçaklı kavga: 10 yaralı
Tünel girişinde kaza yapan tır makasladı, trafik felç oldu Yaşam
Tünel girişinde kaza yapan tır makasladı, trafik felç oldu
Erdoğan canlı yayında rahatsızlandı. Katıldığı program bir anda kesildi Güncel
Erdoğan canlı yayında rahatsızlandı. Katıldığı program bir anda kesildi