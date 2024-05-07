Çalışma Bakanından dikkat çeken açıklama. Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor

Bakan Işıkhan, gençlere, iş tecrübesine sahip olabilmeleri için eğitim aldıkları alanda mutlaka staj yapmaları yönünde tavsiyelerde bulundu.

Bakanlıktan tarafından yapılan açıklamada Işıkhan, Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR) başlattığı Ne Eğitimde Ne İstihdamda Olan Gençler İçin İşgücü Piyasası Destek Programı (NEET PRO) çerçevesinde gerçekleştirilen 'İŞKUR Yol Arkadaşım: Gençlerle Yarına Yolculuk Programı'nda gençlerle bir araya gelerek, kendisine sorulan soruları yanıtladı.

Işıkhan, programa Türkiye'nin farklı illerinden 200'e yakın gencin katıldığını belirtirken, Türkiye’nin fırsat eşitliği alanında önemli bir rol üstlendiğini vurguladı. Işıkhan, "Benim gibi bir işçi çocuğu kardeşiniz, hiçbir ayrım gözetmeden şu koltukta oturabiliyor. Çok farklı konumlarda olan insanlar buralarda oturabilir ama en alttan başlayıp devletin en üst kademesine kadar gelmiş bir hocanız olarak gerçekten vatanımıza, devletimize ne kadar şükretsek azdır diye düşünüyorum. Ben devletimizin yurtlarında, devletimizin burslarıyla okudum. Yurtdışına YÖK bursuyla gittim. Her şeyin arkasında devletimizin desteği ve gücü var" ifadelerini kullandı.

Gençlerden kariyer noktasında zorlandıkları konuları kendileriyle paylaşmasını isteyen Bakan Işıkhan, İŞKUR'un gençlerin yanında yer aldığının altını çizdi.

“GENÇLERİMİZİ İŞKUR OLARAK DESTEKLİYORUZ”

Birçok mesleğin şekil değiştirdiği, bazılarının da yok olmaya başladığı bir dönemde olduğunu belirten Işıkhan, bunun en önemli göstergelerinden birisinin de teknolojik değişimler olduğunu ifade etti.

Işıkhan, gençlerin iş bulma sürecinde yaşadığı zorluklarla ilgili soruya, en önemli sorunların başında iş tecrübesinin geldiğini belirterek yanıtladı.

Bakan Işıkhan, iş tecrübesi için de bir yerden başlamak gerektiğinin altını çizerek, kendilerinin özel sektör temsilcileri ile görüşmeler yaparken burada biraz esnek olunması gerektiği yönünde önerilerde bulunduklarını dile getirdi. Işıkhan, tecrübe sürecinde gençlerin hangi alanda lisans eğitimi tamamlamışsa o alanda mutlaka bir staj sürecini yaşaması gerektiğini ifade etti.

“SOSYAL YETENEKLER ÇOK İYİ OLMALI”

Gençlerin, çalışma hayatı ve koşullarının sürekli değişmesiyle ilgili soru sorması üzerine Bakan Işıkhan, özellikle salgın sürecinin ardından bu sürecin yaşandığının altını çizdi.

İşin yapısı, şekli ve çalışma modellerinin değişmeye başladığını ifade eden Bakan Işıkhan, uzaktan çalışma, esnek çalışma dediğimiz modellerin gündeme gelmeye başladığını ve Çalışma Genel Müdürlüğü’nün bu konuda mevzuat düzenlemelerini gerçekleştirdiğini belirtti.

Bakan Işıkhan, gençlerin çalışma hayatına girdiğinde sosyal yeteneklerinin çok iyi olması gerektiğini, pandemi sonrasında işlerin devam ettiğini ve hâlâ uzaktan çalışma, esnek çalışma, güvenceli esnek çalışma modellerinin kendileri için daha önemli olduğunu vurguladı.