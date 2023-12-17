İzleyiciler 17 Aralık Pazar TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 17 Aralık Pazar ‘televizyonda ne var, yayın akışı nasıl’ gibi soruları yanıtladık. Peki, 17 Aralık Pazar TV yayın akışında ne var? 17 Aralık Pazar bugün hangi diziler var?
Pazar televizyon kanallarında birbirinden farklı programlar yayın akışında yer alıyor. 17 Aralık Pazar yayın akışını izleyiciler için listeledik. Peki, 17 Aralık Pazar TV yayın akışında ne var? 17 Aralık Pazar bugün hangi diziler var?
17 ARALIK PAZAR YAYIN AKIŞINDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Yabancı Damat
08:30 Konuştukça
09:30 Set Ekstra
09:45 Magazin D Pazar
12:45 Evrim Akın İle Ev Gezmesi
13:45 Arda İle Omuz Omuza
14:45 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Yargı
00:15 Dilek Taşı
02:45 Poyraz Karayel
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:15 Bir Yuvam Olsun
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Kızılcık Şerbeti
15:45 Sandık Kokusu
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Ne Gemiler Yaktım
22:45 Sandık Kokusu
02:00 Aile
ATV YAYIN AKIŞI
07:30 ATV’de Hafta Sonu
10:00 Nihat Hatipoğlu İle Kur’an ve Sünnet
11:30 Dizi TV
12:30 Aldatmak
15:45 Safir
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Altın Kafes
00:20 Ben Bu Cihana Sığmazam
03:20 Altın Kafes
STAR TV YAYIN AKIŞI
08:15 Dr. Özgür Koldaş İle Sağlık Gündemi
09:00 Sakla Beni
11:00 Tülin Şahin İle Moda
12:00 Vahe İle Tatildeki Mutluluk
14:00 Ömer
16:00 Yalı Çapkını
18:15 Star Ana Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
23:45 Yalı Çapkını
02:00 Kiralık Aşk
TV8 YAYIN AKIŞI
09:00 Gençlik Rüzgarı
10:00 Yabancı Sinema Asi Kabadayı
12:30 Gazete Magazin
17:15 MasterChef Türkiye All Star
20:00 MasterChef Türkiye All Star
00:15 Gazete Magazin
02:30 Gençlik Rüzgarı
03:15 Sinema
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Merve Yıldırım İle Benden Söylemesi
13:00 Yabani
16:00 Hudutsuz Sevda
19:00 Fox Ana Haber
20:00 Kirli Sepeti
00:00 Şahane Hayatım
03:00 Adım Farah