İzleyiciler 17 Aralık Pazar TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 17 Aralık Pazar ‘televizyonda ne var, yayın akışı nasıl’ gibi soruları yanıtladık. Peki, 17 Aralık Pazar TV yayın akışında ne var? 17 Aralık Pazar bugün hangi diziler var?

Pazar televizyon kanallarında birbirinden farklı programlar yayın akışında yer alıyor. 17 Aralık Pazar yayın akışını izleyiciler için listeledik. Peki, 17 Aralık Pazar TV yayın akışında ne var? 17 Aralık Pazar bugün hangi diziler var?

17 ARALIK PAZAR YAYIN AKIŞINDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat

08:30 Konuştukça

09:30 Set Ekstra

09:45 Magazin D Pazar

12:45 Evrim Akın İle Ev Gezmesi

13:45 Arda İle Omuz Omuza

14:45 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Yargı

00:15 Dilek Taşı

02:45 Poyraz Karayel

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:15 Bir Yuvam Olsun

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Kızılcık Şerbeti

15:45 Sandık Kokusu

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Ne Gemiler Yaktım

22:45 Sandık Kokusu

02:00 Aile

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV’de Hafta Sonu

10:00 Nihat Hatipoğlu İle Kur’an ve Sünnet

11:30 Dizi TV

12:30 Aldatmak

15:45 Safir

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Altın Kafes

00:20 Ben Bu Cihana Sığmazam

03:20 Altın Kafes

STAR TV YAYIN AKIŞI

08:15 Dr. Özgür Koldaş İle Sağlık Gündemi

09:00 Sakla Beni

11:00 Tülin Şahin İle Moda

12:00 Vahe İle Tatildeki Mutluluk

14:00 Ömer

16:00 Yalı Çapkını

18:15 Star Ana Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

23:45 Yalı Çapkını

02:00 Kiralık Aşk

TV8 YAYIN AKIŞI

09:00 Gençlik Rüzgarı

10:00 Yabancı Sinema Asi Kabadayı

12:30 Gazete Magazin

17:15 MasterChef Türkiye All Star

20:00 MasterChef Türkiye All Star

00:15 Gazete Magazin

02:30 Gençlik Rüzgarı

03:15 Sinema

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Merve Yıldırım İle Benden Söylemesi

13:00 Yabani

16:00 Hudutsuz Sevda

19:00 Fox Ana Haber

20:00 Kirli Sepeti

00:00 Şahane Hayatım

03:00 Adım Farah