17 yaşındaki genç kız ölü bulundu

Kütahya'daki bir apartman dairesinde 17 yaşında kıza ait olduğu tespit edilen ceset bulundu.

17 yaşındaki genç kız ölü bulundu

Kütahya'da bir apartman dairesinde 17 yaşında kızın cesedi bulundu.

ERKEK ARKADAŞI HABER VERDİ

Zafertepe Mahallesi Oya Sokak'taki bir apartman dairesinde Özge Ş'nin odada hareketsiz yattığını gören erkek arkadaşı, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine adrese giden sağlık ve polis ekipleri, genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi.

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Evde yapılan incelemede içki şişeleri bulundu, genç kızın cesedinin olduğu odada çok miktarda kan görüldü.

Hakkında uyuşturucu kullanmaktan çok kez işlem yapıldığı öğrenilen genç kızın cesedi, otopsi için Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

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