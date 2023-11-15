17 yaşındaki Nael'i öldürmekle suçlanan polis serbest bırakıldı

Fransa’da 17 yaşındaki Nael isimli genci öldüren ve ülkede infial yaratan polis memuru, tutuklu yargılandığı davadan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

KAYNAK: AA
17 yaşındaki Nael'i öldürmekle suçlanan polis serbest bırakıldı

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BFMTV’nin aktardığına göre, mahkeme, 17 yaşındaki Nael'in hayatını kaybetmesinin ardından "kasten adam öldürme" suçlamasıyla yargılanan polisin avukatları 9 Kasım'da mahkemeye tahliye talebinde bulundu.

Mahkeme, Nael'in ölümünden sorumlu tutulan polisin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

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NAEL’İN ÖLÜMÜ PROTESTOLARA NEDEN OLMUŞTU

Fransız polisi, 27 Haziranda Nanterre kentinde içinde 3 kişinin olduğu araca ateş açmış, 17 yaşındaki Nael saldırıda hayatına kaybetmişti.

Polisin skandal yaratan saldırısı sonucu öldürülen genç için ülke genelinde protestolara sebep olmuş, Fransızlar farklı kentlerde sokağa çıkarak polisle çatışmıştı.

Gencin ölümüne neden olmakla suçlanan polis açığa alınmış ve tutuklu yargılanmasına karar verilmişti.

Ayrıca Paris, Marsilya, Lyon dahil birçok kentte düzenlenen protestolarda talan ve yağmalama olayları yaşanmış, 10 kadar kentte saat 21.00'den itibaren sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

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